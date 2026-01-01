Dòng tiền vào thị trường dự báo bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán nào hưởng lợi lớn?

Ba động lực giúp thanh khoản chứng khoán bùng nổ

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán KBSV duy trì quan điểm tích cực về diễn biến giá và thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026, dựa trên ba động lực chính.

Thứ nhất, dòng tiền khối ngoại được kỳ vọng quay trở lại sau giai đoạn bán ròng kéo dài. Theo KBSV, trong giai đoạn 2020–2025, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng mạnh chủ yếu do bất ổn kinh tế – chính trị toàn cầu khiến dòng vốn rút khỏi các thị trường cận biên và mới nổi.

Bước sang năm 2026, dòng vốn ngoại được kỳ vọng đảo chiều khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, qua đó dự kiến thu hút hơn 6 tỷ USD từ các quỹ ETF và các quỹ chủ động mô phỏng theo rổ chỉ số FTSE.

Thứ hai, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng tích cực hơn trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10% cho năm 2026, qua đó giúp mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn. KBSV cho biết P/E dự phóng của VN-Index ở mức khoảng 17,0 lần, thấp hơn mức trung bình 17,9 lần của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, cho thấy thị trường vẫn còn dư địa tăng giá.

Thứ ba, thanh khoản thị trường được dự báo duy trì ở mức cao nhờ nền lãi suất duy trì trong vùng hợp lý. KBSV dự phóng mặt bằng lãi suất năm 2026 tăng khoảng 50–100 điểm cơ bản so với năm 2025, tương đương giai đoạn 2015–2019 và vẫn ở mức phù hợp. Bên cạnh đó, áp lực tỷ giá được kỳ vọng ổn định nhờ xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ từ Mỹ và dòng vốn FDI quay trở lại, qua đó thúc đẩy nhu cầu đầu tư chứng khoán trong bối cảnh kênh tiền gửi không còn đủ hấp dẫn.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán đang ở vùng định giá hấp dẫn﻿

Về triển vọng các công ty chứng khoán, KBSV kỳ vọng mảng môi giới tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực trong năm 2026 khi mặt bằng giá cổ phiếu và thanh khoản thị trường diễn biến thuận lợi. Biên lợi nhuận gộp mảng môi giới được dự báo cải thiện nhờ hai yếu tố chính: mặt bằng phí giao dịch tại hầu hết các công ty chứng khoán đã giảm về mức thấp sau giai đoạn cạnh tranh gay gắt và không còn nhiều dư địa giảm thêm; đồng thời, quy mô doanh thu tăng giúp tối ưu chi phí cố định.

Mảng cho vay ký quỹ được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo trong năm 2026, trong bối cảnh thanh khoản thị trường được kỳ vọng cải thiện và dư địa cho vay của các công ty chứng khoán vẫn còn lớn. Tính đến quý III/2025, tỷ lệ dư nợ/vốn chủ sở hữu toàn ngành mới đạt khoảng 126%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng tối đa 200%. Cơ hội tăng trưởng được đánh giá rõ nét hơn tại các doanh nghiệp còn nhiều dư địa như VCK, BSI, VCI, VND.

Với kịch bản lãi suất bình quân tăng 50–100 điểm cơ bản trong năm 2026, KBSV kỳ vọng lợi nhuận từ danh mục tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi của các công ty chứng khoán sẽ tăng khoảng 10–20% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, xu hướng lãi suất tăng được cho là sẽ gây khó khăn cho hoạt động giao dịch trái phiếu, khiến mảng này khó duy trì mức tăng trưởng cao. Trong khi đó, mảng cổ phiếu được kỳ vọng tiếp tục hoạt động hiệu quả nhờ triển vọng tích cực của nền kinh tế và mặt bằng định giá hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp niêm yết.

KBSV lưu ý, lãi suất tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm do thiếu hụt thanh khoản từng khiến thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực. Hiện nay, phần lớn cổ phiếu ngành chứng khoán đang giao dịch quanh mức P/B trung bình 5 năm.

Với kỳ vọng thị trường năm 2026 tăng trưởng tích cực cả về giá và thanh khoản, cùng tác động hỗ trợ từ câu chuyện nâng hạng, KBSV đánh giá nhóm cổ phiếu chứng khoán đang ở vùng định giá tương đối hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể cân nhắc các doanh nghiệp có lợi thế khai thác khách hàng tổ chức để đón đầu dòng vốn ngoại, nền tảng tài chính vững và định giá hợp lý như VCI, HCM, SSI . Trong khi đó, nhóm cổ phiếu mới niêm yết như VCK, TCX và VPX dù sở hữu vị thế dẫn đầu và quy mô vốn lớn nhưng cần thêm nhịp điều chỉnh để mặt bằng giá trở nên hợp lý hơn.