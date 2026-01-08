Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng – người đứng đầu quỹ ngoại tỷ USD Pyn Elite Fund cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 với một dấu ấn hiếm có khi chỉ số VN-Index tăng vọt 40,9%. Tâm điểm của bức tranh tăng trưởng này là cổ phiếu khi ghi nhận mức tăng phi mã lên tới 736% chỉ trong một năm.

Ông Petri Deryng nhận định đà tăng bùng nổ của VIC chính là động lực chủ chốt kéo hiệu suất vượt trội của VN-Index trong năm qua. Nếu loại bỏ bốn cổ phiếu thuộc Vingroup thì mức sinh lời cả năm của VN-Index sẽ chỉ đạt 12,9%.

Trở lại với PYN Elite Fund, quỹ đến từ Phần Lan này ghi nhận mức lợi nhuận 17,4% trong năm 2025. Theo ông Petri Deryng, trong năm vừa qua đà tăng giá của đồng Euro từng có nguy cơ bào mòn đáng kể hiệu suất danh mục, song yếu tố này đã được kiểm soát thông qua các biện pháp phòng hộ tỷ giá EUR/USD.

Trong đó, tính riêng trong 9 tháng đầu năm, PYN Elite đạt mức sinh lời ấn tượng 30% nhờ chiến lược lựa chọn cổ phiếu hiệu quả. Tuy nhiên, ba tháng cuối năm chứng kiến làn sóng điều chỉnh trên diện rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam, bao trùm gần như toàn bộ nhóm ngân hàng và tài chính và riêng cổ phiếu VIC vẫn ngược dòng tiếp tục đi lên. Việc không nắm giữ cổ phiếu nhóm Vingroup khiến hiệu suất giai đoạn ba tháng cuối năm của Pyn Elite Fund tương đối thấp, từ đó làm suy giảm đáng kể hiệu quả chung của quỹ trong cả năm.

Trả lời câu hỏi vì sao VIC không có mặt trong danh mục của PYN Elite, ông Petri Deryng đánh giá Vingroup mang tính cơ hội cao. Tuy nhiên, dòng tiền tương lai của công ty rất khó định lượng.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các quỹ mở quy mô lớn hầu như đều giảm tỷ trọng hoặc không nắm giữ VIC trong suốt năm 2025. Điều này lý giải vì sao phần lớn các quỹ này đều ghi nhận mức sinh lời kém xa chỉ số VN-Index.

Ngược lại, các quỹ ETF lại có một năm hoạt động rất tích cực, thậm chí vượt hiệu suất của chỉ số. Nguyên nhân do các mã thuộc nhóm Vingroup tăng giá quá nhanh, khiến tỷ trọng của nhóm cổ phiếu này trong danh mục ETF vượt lên cao hơn so với tỷ trọng tương ứng trong chỉ số.

Trước đó, ông Petri Deryng từng nâng mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm vào năm 2028 và nhấn mạnh đây sẽ là mục tiêu cuối cùng trong chu kỳ này. Vị này khẳng định mục tiêu này được xây dựng trên giả định tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết bình quân 18–20%/năm trong các năm tới. Con số này hoàn toàn khả thi trong vòng 3 năm tới dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trung bình từ 18-20% mỗi năm. Với đà tăng trưởng này, định giá P/E của thị trường vào năm 2028 sẽ đạt mức hợp lý là 16,0 (so với mức định giá rẻ hiện tại).