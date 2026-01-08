Công ty Đồ hộp Hạ Long lên tiếng về thông tin liên quan thịt lợn bệnh

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa có thông tin giải trình về vụ bị phát hiện lợn nhiễm dịch tả châu Phi để sử dụng chế biến thực phẩm.

Công ty này khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Công ty là đơn vị bị liên đới do tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Halong Canfoco cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan chức năng phát hiện lợn nhiễm dịch tả châu Phi do đơn vị thu mua cung cấp tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Công ty cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp, tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đơn vị này cho biết, nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất, cung ứng ra thị trường.

“Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ”, Halong Canfoco cho hay.

Nhà máy hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến đường dây thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, đưa vào kho và một phần đã được chế biến thành thực phẩm đóng hộp tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh; trong đó khoảng 2 tấn đang được đưa vào sản xuất. Vụ án đang tiếp tục được điều tra. Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long cho biết, cũng đang chờ đợi kết luận cuối điều tra cuối cùng về trách nhiệm của các bên liên quan.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, đặt trụ sở tại số 71 Lê Lai, TP Hải Phòng. Đây là một trong những cơ sở chế biến thực phẩm đóng hộp ra đời sớm tại Việt Nam. Sau nhiều giai đoạn sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa, doanh nghiệp hiện hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã CAN.

Danh mục sản phẩm của công ty gồm thịt hộp, cá hộp, pate, xúc xích tiệt trùng, rau củ đóng hộp và một số dòng thực phẩm chế biến khác. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong nước, thông qua hệ thống đại lý, nhà phân phối và các kênh bán lẻ.