Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại "xuống tiền" mua mạnh trong phiên VN-Index lên đỉnh, tung hơn 500 tỷ gom một mã ngân hàng

09-01-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại "xuống tiền" mua mạnh trong phiên VN-Index lên đỉnh, tung hơn 500 tỷ gom một mã ngân hàng

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi mua ròng 790 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch đầu tiên của năm mới với diễn biến khá rung lắc. Dù VN-Index nhuộm sắc xanh tích cực, song toàn thị trường vẫn ghi nhận số lượng mã giảm điểm áp đảo. Đóng cửa phiên 9/1, VN-Index tăng hơn 12 điểm lên đỉnh mới 1.867,9 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt ngưỡng cao 36.000 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi mua ròng 790 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 805 tỷ đồng

Ở chiều mua, tâm điểm giải ngân gọi tên nhóm ngân hàng khi VCB được mua ròng mạnh nhất khoảng 540 tỷ đồng; theo sau là VHM (+264 tỷ), MBB (+240 tỷ), BID (+223 tỷ) và CTG (+139 tỷ).

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại VIX với khoảng 198 tỷ đồng, tiếp đến GMD (-168 tỷ). Các mã GEX (-122 tỷ), KDH (-121 tỷ) và VJC (-96 tỷ) cũng chịu áp lực xả ròng lớn trong phiên.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 15 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại IDC với khoảng 26 tỷ đồng, PVS đứng thứ hai với gần 13 tỷ. Theo sau là HUT (+6 tỷ), TNG (+6 tỷ) và NTP (+4 tỷ).

Ở chiều bán, MBS bị bán ròng mạnh nhất khoảng 21 tỷ đồng, kế đến là SHS (-20 tỷ). Các mã CEO (-2 tỷ), BVS (-1 tỷ) và PVI (-1 tỷ) cũng nằm trong top bị xả ròng.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 31 tỷ đồng

Tại chiều mua, QNS được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 9 tỷ đồng, theo sau là F88 (khoảng 2 tỷ). Khối ngoại cũng giải ngân lượng nhỏ tại các mã TIN (+1 tỷ), MPC (+1 tỷ) và MFS (+0,4 tỷ).

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng áp đảo tại ACV với quy mô khoảng 38 tỷ đồng; các mã VGI (-1 tỷ), VEF (-1 tỷ), VEA (-1 tỷ) và MVC (-1 tỷ) tiếp tục ghi nhận lực bán ròng đáng chú ý trên sàn UPCoM.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm Viettel tưng bừng mở hội: Cổ phiếu đồng loạt tăng trần, vốn hóa Viettel Global chạm mốc 280 nghìn tỷ

Nhóm Viettel tưng bừng mở hội: Cổ phiếu đồng loạt tăng trần, vốn hóa Viettel Global chạm mốc 280 nghìn tỷ Nổi bật

"Ba chữ cái" yêu thích của các Công ty chứng khoán năm 2026

"Ba chữ cái" yêu thích của các Công ty chứng khoán năm 2026 Nổi bật

Việt Nam có thêm 2,6 triệu tài khoản chứng khoán năm 2025

Việt Nam có thêm 2,6 triệu tài khoản chứng khoán năm 2025

15:41 , 09/01/2026
Nam Long điều chỉnh tài sản bảo đảm lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Nam Long điều chỉnh tài sản bảo đảm lô trái phiếu 500 tỷ đồng

14:35 , 09/01/2026
KienlongBank chốt giá chào sàn HoSE

KienlongBank chốt giá chào sàn HoSE

14:26 , 09/01/2026
TCBS phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 30 tháng

TCBS phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 30 tháng

14:24 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên