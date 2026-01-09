Khối ngoại "xuống tiền" mua mạnh trong phiên VN-Index lên đỉnh, tung hơn 500 tỷ gom một mã ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch đầu tiên của năm mới với diễn biến khá rung lắc. Dù VN-Index nhuộm sắc xanh tích cực, song toàn thị trường vẫn ghi nhận số lượng mã giảm điểm áp đảo. Đóng cửa phiên 9/1, VN-Index tăng hơn 12 điểm lên đỉnh mới 1.867,9 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt ngưỡng cao 36.000 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi mua ròng 790 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 805 tỷ đồng

Ở chiều mua, tâm điểm giải ngân gọi tên nhóm ngân hàng khi VCB được mua ròng mạnh nhất khoảng 540 tỷ đồng; theo sau là VHM (+264 tỷ), MBB (+240 tỷ), BID (+223 tỷ) và CTG (+139 tỷ).



Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại VIX với khoảng 198 tỷ đồng, tiếp đến GMD (-168 tỷ). Các mã GEX (-122 tỷ), KDH (-121 tỷ) và VJC (-96 tỷ) cũng chịu áp lực xả ròng lớn trong phiên.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 15 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại IDC với khoảng 26 tỷ đồng, PVS đứng thứ hai với gần 13 tỷ. Theo sau là HUT (+6 tỷ), TNG (+6 tỷ) và NTP (+4 tỷ).

Ở chiều bán, MBS bị bán ròng mạnh nhất khoảng 21 tỷ đồng, kế đến là SHS (-20 tỷ). Các mã CEO (-2 tỷ), BVS (-1 tỷ) và PVI (-1 tỷ) cũng nằm trong top bị xả ròng.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 31 tỷ đồng

Tại chiều mua, QNS được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 9 tỷ đồng, theo sau là F88 (khoảng 2 tỷ). Khối ngoại cũng giải ngân lượng nhỏ tại các mã TIN (+1 tỷ), MPC (+1 tỷ) và MFS (+0,4 tỷ).

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng áp đảo tại ACV với quy mô khoảng 38 tỷ đồng; các mã VGI (-1 tỷ), VEF (-1 tỷ), VEA (-1 tỷ) và MVC (-1 tỷ) tiếp tục ghi nhận lực bán ròng đáng chú ý trên sàn UPCoM.