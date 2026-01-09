KienlongBank chốt giá chào sàn HoSE

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), hơn 582 triệu cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) sẽ chính thức giao dịch từ ngày 15/01, với giá tham chiếu 16.200 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động trong ngày +/-20%.



Với mức giá này, vốn hóa của KienlongBank trong ngày chào sàn được định giá hơn 9.430 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu KLB đã hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 07/01. Trong phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM (06/01), cổ phiếu KLB đóng cửa tại 16.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 4% so với giá tham chiếu trên HoSE.

Song song với việc "chuyển nhà", KienlongBank cũng ghi nhận tình hình kinh doanh khả quan. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch năm. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 30 năm hoạt động của ngân hàng.

Trong diễn biến khác, KienlongBank công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 01/12/2025.

Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1985, là cử nhân Kinh tế đầu tư với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các Ngân hàng TMCP lớn tại Việt Nam trước khi gia nhập KienlongBank vào tháng 3/2021.

Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh từ tháng 11/2022. Đến tháng 07/2024, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và chính thức nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/12/2025.

Như vậy, hiện tại Ban Điều hành của KienlongBank gồm 5 thành viên, ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng phụ trách các mảng kinh doanh và vận hành của Ngân hàng.