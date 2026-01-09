Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai quỹ thuộc VinaCapital không bán hết lượng cổ phiếu KDH đã đăng ký

09-01-2026 - 12:00 PM | Thị trường chứng khoán

Do diễn biến thị trường chưa phù hợp nên hai quỹ thành viên thuộc VinaCapital đã không bán ra hết lượng cổ phiếu KDH đã đăng ký trước đó.

Mới đây, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (VinaCapital) đã có các văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 9/12/2025 đến ngày 7/1/2026, hai quỹ thuộc VinaCapital đã không bán hết lượng cổ phiếu KDH đăng ký trước đó. Lý do không hoàn tất giao dịch là do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Cụ thể, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital bán thành công hơn 1,01 triệu cổ phiếu KDH trong tổng số gần 1,95 triệu cổ phiếu đăng ký bán.

Sau giao dịch, quỹ này đã giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ gần 1,95 triệu cổ phiếu xuống còn 939.225 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,1738% xuống còn 0,0837% vốn tại Nhà Khang Điền.

Một quỹ khác thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế hiện đại VinaCapital cũng chỉ bán ra gần 1,26 triệu cổ phiếu trong tổng số 1,5 triệu cổ phiếu KDH đăng ký bán. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Nhà Khang Điền từ 0,2327% (hơn 2,61 triệu cổ phiếu) xuống còn 0,1209% (gần 1,36 triệu cổ phiếu).

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu KDH, ngày 18/11/2025, ông Lý Điền Sơn đã hoàn tất cho/tặng 17,7 triệu cổ phiếu KDH cho mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên. Tổng giá trị cổ phiếu đã giao dịch tính theo mệnh giá 177 tỷ đồng.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức chuyển quyền sở hữu chứng khoán do cho/tặng qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Sau khi hoàn tất giao dịch nêu trên, Phó Chủ tịch Nhà Khang Điền đã giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ hơn 18,8 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,68% xuống còn 0,1% vốn tại Nhà Khang Điền.

Ở chiều ngược lại, bà Đoàn Thị Nguyên tăng tỷ lệ sở hữu tại Nhà Khang Điền từ 0,012% (129.383 cổ phiếu) lên mức 1,59% (hơn 17,8 triệu cổ phiếu).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nhà Khang Điền mang về doanh thu thuần gần 2.857,5 tỷ đồng, tăng 132,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 840,8 tỷ đồng, tăng 104,8%.

Năm 2025, Nhà Khang Điền lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 84% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nhà Khang Điền tăng 7,6% so với đầu năm, lên mức gần 33.081 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 23.086,4 tỷ đồng, chiếm 69,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 12.703 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 9.884,2 tỷ đồng, chiếm 77,8% tổng nợ.

PV

An ninh tiền tệ

