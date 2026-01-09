PNJ đã giải ngân xong 1.425 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành cổ phiếu.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 30/3/2022, PNJ đã chào bán thành công 15 triệu cổ phiếu với giá 95.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công 1.425 tỷ đồng.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán, PNJ đã sử dụng 285 tỷ đồng vào mục đích tăng cường năng lực sản xuất, cụ thể là mở rộng nhà máy sản xuất tại Công ty MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán lẻ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã dùng 785 tỷ đồng để mở rộng thị trường trang sức, cụ thể là phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ theo chiều rộng (địa lý) và chiều sâu (dòng sản phẩm).

PNJ còn sử dụng 70 tỷ đồng vào việc cải tiến và đổi mới công nghệ sản xuất, mẫu mã sản phẩm và tối ưu hóa giá thành; còn lại 285 tỷ đồng dùng cho thực hiện lộ trình chuyển đổi số của công ty.

Trong một diễn biến khác, mới đây PNJ đã công bố thông tin bất thường về việc nhận được Quyết định số 5496/QĐ-XPHC ngày 31/12/2025 của Cục Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Theo đó, PNJ đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với 1.157 hóa đơn, chưa đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Đồng thời, doanh nghiệp còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần quy định tại khoản 1b Điều 10 Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012.

Với các hành vi nêu trên, PNJ bị Cục thuế TP.HCM xử phạt hành chính số tiền 65,6 triệu đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này.

Ngày 12/1/2025 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian dự kiến thanh toán 28/1/2026.

Cũng trong ngày 12/1/2026, PNJ cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 1 năm 2026.

PNJ sẽ trình cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).