10-01-2026 - 15:43 PM | Thị trường chứng khoán

Khởi tố Trịnh Phan Thiên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Trịnh Phan Thiên, Tổng giám đốc công ty CP tập đoàn Ngọc Thiên Global, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2021 đến năm 2022, Trịnh Phan Thiên là Tổng giám đốc công ty CP tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng giám Công ty TNHH Ngọc Thiên đã có hành vi gian dối sử dụng nhiều công ty khác nhau (đều do Thiên điều hành) phát hành tổng số 3 đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật có giá trị trên 1.253 tỷ đồng.

Đến nay Thiên đã huy động được tổng số tiền trên 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ phát hành trái phiếu đã cam kết mà sử dụng mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng thanh toán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

