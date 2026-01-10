Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty vận hành taxi Xanh SM tăng vốn vượt 35.000 tỷ đồng, giảm ngành nghề kinh doanh

10-01-2026 - 15:17 PM | Thị trường chứng khoán

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (chủ sở hữu và vận hành thương hiệu Xanh SM) tăng vốn điều lệ lên 35.500 tỷ đồng, đồng thời giảm số lượng ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (chủ sở hữu và vận hành thương hiệu Xanh SM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thay đổi vốn điều lệ.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 8/1/2026, công ty này tăng vốn điều lệ từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 10.500 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, đơn vị vận hành Xanh SM giảm số lượng ngành nghề đăng ký kinh doanh từ 55 còn 36. Một số ngành nghề cốt lõi vẫn tiếp tục là vận tải và thuê xe, giáo dục và đào tạo (dạy lái xe, dạy tự vệ...), dịch vụ hỗ trợ.

Một số ngành nghề bị loại bỏ là bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe động cơ, bán buôn-bán lẻ ô tô và xe động cơ...

Trước đó, hồi tháng 11/2025, công ty cũng tăng vốn từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng.

Công ty vận hành taxi Xanh SM tăng vốn vượt 35.000 tỷ đồng, giảm ngành nghề kinh doanh- Ảnh 1.

Cách đây vài ngày, Xanh SM ra mắt dịch vụ Green SM Van với 100% phương tiện là xe tải điện VinFast EC Van. Dịch vụ sẽ được triển khai đầu tiên tại Hà Nội, với mức giá mở cửa là 110.000 đồng cho 2 km đầu tiên; 8.000 - 11.000 đồng/km cho các cây số tiếp theo tùy theo tổng quãng đường.

Green SM Van sử dụng 100% ô tô điện EC Van của VinFast, phù hợp cho nhu cầu vận chuyển hàng bán lẻ, thiết bị, nội thất nhỏ hoặc chuyển đồ trong khu vực nội đô.

Dịch vụ sẽ được triển khai đầu tiên tại Hà Nội, với mức giá mở cửa là 110.000 đồng cho 2km đầu tiên; 8.000 - 11.000 đồng/km cho các cây số tiếp theo tùy theo tổng quãng đường.

Thời gian qua, nhiều công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng liên tục tăng vốn.

Cụ thể, tháng 10/2025, VinEnergo (thành viên phụ trách mảng năng lượng của Vingroup) đã điều chỉnh vốn từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, công ty sản xuất thép VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. VinSpeed cũng tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng, từ mức 31.200 tỷ đồng.

Gần nhất, ngày 7/1/2026, Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast tăng vốn từ 50.793 tỷ đồng lên mức 80.793 tỷ đồng.

Trong đó, cổ đông ngoại là VinFast Auto Ltd (trụ sở Singapore) dù vẫn giữ nguyên số vốn góp là gần 9.415 tỷ đồng nhưng tỷ lệ sở hữu giảm từ 18,53% xuống 11,66%.

Sau điều chỉnh, vốn điều lệ của VinFast đã vượt Tập đoàn Vingroup (77.335 tỷ đồng).


Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Về tay Tập đoàn Xuân Thiện, công ty chứng khoán đón tin vui ngay đầu năm

Về tay Tập đoàn Xuân Thiện, công ty chứng khoán đón tin vui ngay đầu năm Nổi bật

"Ba chữ cái" yêu thích của các Công ty chứng khoán năm 2026

"Ba chữ cái" yêu thích của các Công ty chứng khoán năm 2026 Nổi bật

The Coffee House bất ngờ xác nhận dùng nguyên liệu từ "đồ hộp Hạ Long"

The Coffee House bất ngờ xác nhận dùng nguyên liệu từ "đồ hộp Hạ Long"

13:14 , 10/01/2026
Phát lộ vụ thao túng cổ phiếu, nhiều người bị xử lý

Phát lộ vụ thao túng cổ phiếu, nhiều người bị xử lý

13:13 , 10/01/2026
Chứng khoán SHS bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Chứng khoán SHS bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

09:53 , 10/01/2026
Chứng khoán "rẻ theo số đông nhưng đắt theo chỉ số", CTCK gọi tên loạt cơ hội đầu tư then chốt cho năm 2026

Chứng khoán "rẻ theo số đông nhưng đắt theo chỉ số", CTCK gọi tên loạt cơ hội đầu tư then chốt cho năm 2026

06:02 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên