Công ty vận hành taxi Xanh SM tăng vốn vượt 35.000 tỷ đồng, giảm ngành nghề kinh doanh

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (chủ sở hữu và vận hành thương hiệu Xanh SM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thay đổi vốn điều lệ.



Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 8/1/2026, công ty này tăng vốn điều lệ từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 10.500 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, đơn vị vận hành Xanh SM giảm số lượng ngành nghề đăng ký kinh doanh từ 55 còn 36. Một số ngành nghề cốt lõi vẫn tiếp tục là vận tải và thuê xe, giáo dục và đào tạo (dạy lái xe, dạy tự vệ...), dịch vụ hỗ trợ.

Một số ngành nghề bị loại bỏ là bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe động cơ, bán buôn-bán lẻ ô tô và xe động cơ...

Trước đó, hồi tháng 11/2025, công ty cũng tăng vốn từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng.

Cách đây vài ngày, Xanh SM ra mắt dịch vụ Green SM Van với 100% phương tiện là xe tải điện VinFast EC Van. Dịch vụ sẽ được triển khai đầu tiên tại Hà Nội, với mức giá mở cửa là 110.000 đồng cho 2 km đầu tiên; 8.000 - 11.000 đồng/km cho các cây số tiếp theo tùy theo tổng quãng đường.

Green SM Van sử dụng 100% ô tô điện EC Van của VinFast, phù hợp cho nhu cầu vận chuyển hàng bán lẻ, thiết bị, nội thất nhỏ hoặc chuyển đồ trong khu vực nội đô.

Thời gian qua, nhiều công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng liên tục tăng vốn.

Cụ thể, tháng 10/2025, VinEnergo (thành viên phụ trách mảng năng lượng của Vingroup) đã điều chỉnh vốn từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, công ty sản xuất thép VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. VinSpeed cũng tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng, từ mức 31.200 tỷ đồng.

Gần nhất, ngày 7/1/2026, Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast tăng vốn từ 50.793 tỷ đồng lên mức 80.793 tỷ đồng.

Trong đó, cổ đông ngoại là VinFast Auto Ltd (trụ sở Singapore) dù vẫn giữ nguyên số vốn góp là gần 9.415 tỷ đồng nhưng tỷ lệ sở hữu giảm từ 18,53% xuống 11,66%.

Sau điều chỉnh, vốn điều lệ của VinFast đã vượt Tập đoàn Vingroup (77.335 tỷ đồng).



