Chứng khoán "rẻ theo số đông nhưng đắt theo chỉ số", CTCK gọi tên loạt cơ hội đầu tư then chốt cho năm 2026

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường chứng khoán đang rơi vào trạng thái “rẻ theo số đông nhưng đắt theo chỉ số” nếu nhìn theo cách phân phối P/E.

Cụ thể, phần lớn cổ phiếu nằm ở vùng P/E thấp–trung bình, song tỷ trọng vốn hóa lại dịch mạnh sang nhóm P/E rất cao, khiến Index P/E bị kéo lên. Từ nửa sau năm 2025, nhóm có P/E >30x tăng mạnh về vốn hóa (tỷ trọng trong vốn hóa toàn thị trường tăng từ khoảng 9% lên ~27% kể từ ngày thị trường tạo đáy sau sự kiện thuế quan) dù số lượng không tăng tương ứng, phản ánh hiện tượng “tái định giá”(rerating) mang tính hẹp ở nhóm large-cap.

Tác nhân chính là nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup bao gồm: VIC, VPL, VRE, VHM. Cuối 2025 nhóm này chiếm ~24% vốn hóa nhưng lợi nhuận đóng góp thấp do VIC/VPL có P/E cực cao (VIC ~135x, VPL ~400x), tạo “đuôi định giá” và làm P/E chỉ số cao hơn đáng kể so với phần còn lại.

Về yếu tố nâng đỡ thị trường trong năm 2026, nhóm phân tích CK Rồng Việt kỳ vọng dòng vốn ngoại có thể cải thiện khi: (1) Fed có dư địa tiếp tục hạ lãi suất về quanh 3,25%, qua đó tăng sức hấp dẫn của tài sản thị trường mới nổi về cuối năm; (2) tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã giảm về mức thấp nhất trong nhiều năm; và (3) Việt Nam đang tiến gần khả năng được đưa vào rổ FTSE Emerging Market, có thể kích hoạt dòng vốn đón đầu ngay từ đầu năm.

Trong nước, dù tiền tệ khó nới lỏng thêm, chính sách tài khóa mở rộng thông qua đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và điều hành ngân quỹ của Kho bạc Nhà nước vẫn là công cụ trong tầm kiểm soát giúp hỗ trợ thanh khoản và hạn chế cú sốc tăng lãi suất.

Dựa trên sự cộng hưởng giữa kỳ vọng về dòng vốn ngoại và bệ đỡ từ chính sách tài khóa trong nước, VDSC xác định 3 chủ điểm đầu tư then chốt cho năm 2026.

Chủ đề 1: "Nguyên liệu cho động cơ tăng trưởng cao"

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm giai đoạn 2026 – 2030, ước tính nhu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 35 triệu tỷ đồng cho giai đoạn này, tương ứng mức tăng trưởng kép (CAGR) 15%. Khu vực kinh tế tư nhân, được xác định là một trong những trụ cột chính của tăng trưởng, ước chiếm 55 – 60% tổng vốn đầu tư.

Số liệu năm 2024 cho thấy tín dụng ngân hàng đang đáp ứng khoảng 80% nhu cầu vốn của khu vực kinh tế tư nhân. Với đặc điểm phụ thuộc tín dụng của nền kinh tế Việt Nam như trên, đây vẫn sẽ là kênh cung cấp vốn chính cho nền kinh tế, ít nhất trong giai đoạn 2026 – 2027. VDSC ước tính mức tăng trưởng tín dụng bình quân của giai đoạn này sẽ ở mức 18% để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, tương ứng dư nợ gần 25,8 triệu tỷ đồng và tỷ lệ tín dụng/GDP có thể lên mức 170%.

Tỷ lệ tín dụng/GDP cao có thể khiến đà tăng trưởng kinh tế cao khó bền vững, khủng hoảng kinh tế sẽ là rủi ro khó tránh. Do vậy, song song tín dụng ngân hàng, quy mô thị trường vốn (cổ phiếu, trái phiếu) sẽ cần được chú trọng phát triển nhằm chia sẻ gánh nặng huy động vốn trung – dài hạn với hệ thống ngân hàng.

Theo VDSC, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao giai đoan 2026-2030 cần sự đầu tư vốn quy mô lớn hứa hẹn chu kỳ thuận dài hạn cho lĩnh vực tài chính và dịch vụ tài chính.

Ngân hàng trở thành trụ cột của chu kỳ tăng trưởng mới thông qua mở rộng quy mô tài sản, tăng trưởng thu nhập lãi và vai trò tài trợ các dự án đầu tư lớn của nền kinh tế. Thị trường vốn, thông qua các công ty chứng khoán và các định chế tài chính, sẽ đóng vai trò trung gian quan trọng trong huy động vốn cổ phần và trái phiếu, cải thiện hiệu quả phân bổ vốn. Điều này hứa hẹn mang lại cơ hội gia tăng thanh khoản thị trường chứng khoán, gia tăng hoạt động ngân hàng đầu tư, môi giới, cho vay ký quỹ và quản lý tài sản.

VDSC chỉ tên các ngân hàng có nền tảng tốt, năng lực cấp tín dụng doanh nghiệp bao gồm: VCB, CTG, BID, MBB, TCB. Nhóm chứng khoán với đại diện là TCX được đánh giá tích cực.

Chủ đề 2: "Nương theo dòng chảy kiến tạo"

VDSC nhấn mạnh đầu tư sẽ là điểm nhấn quan trọng năm 2026 trong bức tranh tăng trưởng kinh tế. Đầu tư toàn xã hội đã trở lại quỹ đạo phục hồi, dẫn dắt bởi giải ngân FDI ổn định và đà tăng tốc của đầu tư công—hai động lực nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong năm 2026. Đáng chú ý, khu vực tư nhân (khoảng 53% tổng đầu tư) và doanh nghiệp nhà nước (khoảng 9%) được kỳ vọng bứt phá rõ nét hơn khi các cải cách thể chế được đẩy mạnh và đi vào thực thi.

Các chủ trương cải cách lớn đã được cụ thể hóa bằng hệ thống chính sách và khung pháp lý. Nghị quyết 198/2025/QH15, cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW, đóng vai trò trụ cột trong cải thiện môi trường đầu tư của khu vực tư nhân. Song song, cải cách quản trị vốn nhà nước theo Luật 68/2025 và cải cách tiền lương DNNN theo Nghị định 248/2025 được kỳ vọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kỷ luật vận hành. Năm 2026 nhiều khả năng sẽ là giai đoạn bắt đầu ghi nhận kết quả thực chất từ các cải cách này

Ở góc nhìn trực tiếp, các doanh nghiệp cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, đơn vị thi công và các chủ đầu tư dự án hạ tầng được hưởng lợi trực tiếp từ quy mô và tiến độ triển khai dự án.

Ở góc nhìn gián tiếp, sự gia tăng hoạt động đầu tư và dịch chuyển lao động tại các dự án mới sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sang giá trị BĐS dân cư, KCN và nhu cầu tiêu dùng tại các khu vực lân cận.

Một số doanh nghiệp có dòng doanh thu gắn trực tiếp với chu kỳ đầu tư và triển vọng kinh doanh cốt lõi vững vàng, thuộc về nhóm nguyên vật liệu xây dựng (HPG, BMP,...); thi công – xây lắp (PVS, PC1, TV2); dịch vụ công nghiệp và năng lượng (PVD, PVT); chủ đầu tư hạ tầng và năng lượng (GEG, POW, REE,..) và BĐS khu dân cư và KCN (KBC, SIP, PHR,...).

Chủ đề 3: "Đường đua tiêu dùng nóng dần lên"

Câu chuyện tiêu dùng đang trở nên rõ ràng và hấp dẫn hơn trong năm 2026 nhờ việc Chính phủ thực hiện các chích sách hỗ trợ sức mua (giảm thuế GTGT, tăng lương tối thiểu vùng, các chính sách giáo dục và y tế). Trong ngắn hạn, VDSC đánh giá tác động lan tỏa từ đầu tư công sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước và tiêu dùng là động lực thúc đẩy sản xuất, đặc biệt nhóm tư nhân. Dài hạn, Việt Nam có thị trường nội địa lớn với hơn 100 triệu dân và tầng lớp trung lưu liên tục mở rộng (dự báo 75% dân số năm 2030).

Thêm nữa, Chính phủ đã đề ra chính sách cổ vũ chuyển đổi nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh tế (chuyển đổi HKD nhỏ lẻ sang DN, đơn giản hóa TTHC và ĐKKD) và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy quá trình dịch chuyển từ khu vực phi chính thức (hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu) sang chính thức giúp người tiêu dùng an tâm khi tiêu dùng.

VDSC nhận định, các chính sách thúc đẩy và xu hướng tiêu dùng cho thấy cơ hội đầu tư tại các công ty có mô hình kinh doanh được đóng gói tốt, minh bạch trong quy trình và vận hành sẽ giúp tiết giảm chi phí khi yêu cầu tuân thủ tăng và chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.

Mặt khác, cơ hội cũng xuất hiện tại các công ty hưởng lợi từ nhu cầu tiêu dùng quay trở lại khi tác động lan tỏa của các chính sách kích cầu của Chính phủ và đầu tư công giúp cầu nội địa trở lại mạnh mẽ. Nhóm phân tích đánh giá MWG, MSN, FRT có kênh bán hàng hiện đại cùng DGW, PNJ là các DN có tiềm năng tăng trưởng.