Khối ngoại "xuống tiền" mua mạnh trong tuần đầu năm 2026, tung hơn 500 tỷ gom một mã ngân hàng

10-01-2026 - 00:33 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng đầu tuần nhưng sau đó đã trở lại giải ngân mua ròng về cuối tuần.

Trong tuần đầu giao dịch của năm 2026, thị trường chứng khoán nối tiếp xu hướng tăng, đồng thời thiết lập đỉnh cao mới. Vận động tích cực ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, sau đó là ngân hàng, dầu khí đóng vai trò dẫn dắt chỉ số chinh phục các vùng điểm cao mới. Đóng cửa tuần, VN-Index tăng 83,41 điểm (+4,67%) so với tuần trước, đạt mức 1.867,9 điểm. Thanh khoản trong tuần cải thiện và vượt qua ngưỡng trung bình 20 tuần cho thấy giao dịch dần sôi động trở lại trên thị trường.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này bán ròng đầu tuần nhưng sau đó đã trở lại giải ngân mua ròng về cuối tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại mua ròng 590 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 728 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 29 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 167 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VCB dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 541 tỷ đồng, trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn ngoại. Theo sau là VHM (264 tỷ đồng) và MBB (240 tỷ đồng). Lực mua ròng cũng ghi nhận tại các cổ phiếu BID (224 tỷ đồng), CTG (139 tỷ đồng) và BSR (118 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã TCB (106 tỷ đồng), MSN (93 tỷ đồng) và TCX (81 tỷ đồng) cũng được khối ngoại mua ròng với quy mô đáng kể.

Ở chiều ngược lại, VIX là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 198 tỷ đồng. Theo sau là GEX (-122 tỷ đồng) và KDH (-121 tỷ đồng). Các mã VJC (-96 tỷ đồng), HDB (-90 tỷ đồng) và TCH (-79 tỷ đồng) cũng chịu áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

