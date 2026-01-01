Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trà sen vàng của Highlands Coffee dừng bán do dùng nguyên liệu từ Đồ hộp Hạ Long

11-01-2026 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

Đây là phản ứng mới nhất của chuỗi này.

Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến những lo ngại về chất lượng các sản phẩm thịt lợn chế biến của Công ty CP Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Theo đó, Highlands Coffee khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt lợn chế biến nào của Halong Canfoco tại toàn bộ hệ thống cửa hàng trên cả nước.

Highlands Coffee cũng cho biết đã tạm ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu khác (không phải thịt) được cung ứng từ Halong Canfoco.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền", thông báo nêu.

Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm nêu trên.

Như vậy, Highlands Coffee đã khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo hay pate nào của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ hệ thống cửa hàng.

Tuy nhiên, thương hiệu này thừa nhận có nhập các nguyên liệu như hạt sen, vải từ doanh nghiệp trên, bên cạnh nhiều nhà cung cấp khác, theo Thanh Niên

Ghi nhận của phóng viên tại Vũng Tàu (TP HCM), cửa hàng Highlands Coffee tại đây đã không nhận phục vụ các món trên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 của Halong Canfoco, công ty có nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực bán lẻ và F&B, trong đó có Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee).

Highlands Coffee ra đời năm 1999 và do Công ty Việt Thái Quốc tế (VTI) sở hữu. Đến năm 2012, Jollibee chi 25 triệu USD để mua lại 49% bộ phận kinh doanh Việt Nam và 60% bộ phận kinh doanh Hong Kong (Trung Quốc).

Sau khi nắm cổ phần tại VTI, Jollibee đồng hành dưới vai trò nhà đầu tư và cố vấn chiến lược, không tham gia vào vận hành hàng ngày của hoạt động kinh doanh. Việc quản lý vận hành và quản trị nhân sự Highlands Coffee vẫn dưới sự lãnh đạo của ông David Thái - CEO doanh nghiệp. Hiện, Highlands Coffee có khoảng 850 cửa hàng tại Việt Nam.

Theo Dy Khoa

