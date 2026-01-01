Một "huyền thoại" bất ngờ chơi lớn trả thêm cổ tức khủng 35.300 đồng/cp ngay trước thời điểm bị huỷ niêm yết

CTCP Bibica (mã chứng khoán: BBC) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 trong ngày 8/1/2026 vừa qua.

Theo Nghị quyết đã công bố, Bibico đã chốt phương án chi trả thêm cổ tức năm 2024 với tỷ lệ lên tới 353,5%, tương đương cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 35.350 đồng/cp.

Đồng thời, doanh nghiệp ngày cũng thống nhất mức tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cp.

Đáng chú ý, biên bản họp ghi rõ, trong quá trình Đại hội thảo luận về Tờ trình của Hội đồng quản trị liên quan đến việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển và chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông Nguyễn Anh Tuẩn đại diện sở hữu 1.843.466 cổ phần, đã phát biểu ý kiến đề nghị Đại hội xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả thêm cổ tức năm 2024.

Cụ thể, cổ đông đề nghị giữ nguyên tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2025 là 5% mệnh giá nhưng tăng tỷ lệ chỉ trả thêm cổ tức năm 2024 lên 353,5% mệnh giá.

Đại hội sau đó đã tiến hành biều quyết riêng đối với nội dung trên và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Với gần 18,8 triệu cp đang lưu hành, tổng số tiền mà Bibica cần chi cho cả 2 phương án cổ tức trên vào khoảng 672 tỷ đồng.

Trước đó, Bibica đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Như vậy, hoàn tất phương án chia thêm vừa được thông qua, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2024 mà cổ đông BBC nhậnn được lên tới 373,5%.

Đây là thông tin tích cực cho cổ đông Bibica ngay trước thời điểm cổ phiếu chính thức bị hủy niêm yết trên HoSE vào 16/1/2026. Nguyên nhân do cơ cấu cổ đông không còn đáp ứng quy định, khi Tập đoàn PAN nắm giữ tới 98,3% vốn điều lệ. Bibica cũng đã bị UBCKNN chấm dứt tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng vì cơ cấu cổ đông quá cô đặc.

Bibica là một trong những công ty lớn, lâu đời, chuyên sản xuất và kinh doanh bánh kẹo tại Việt Nam, sở hữu nhiều thương hiệu sản phẩm chất lượng như: Hura, Goody, Quasure, Zoo, aHHa, Migita,..﻿

Hiện, "ông trùm" bánh kẹo này đang vận hành hai nhà máy hiện đại tại Long An và Hà Nội, sở hữu mạng lưới phân phối hơn 100.000 điểm bán trong nước cùng thị trường xuất khẩu rộng khắp sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Bibica đạt 1.127 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 86 tỷ, qua đó hoàn thành khoảng 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm.