Ba yếu tố để chứng khoán có thể vượt 2.000 điểm

Ba động lực cho chứng khoán 2026

Chia sẻ tại hội thảo “Chiến lược đầu tư 2026 – Bước ngoặt kinh tế vĩ mô và cơ hội dẫn dắt” do Chứng khoán Maybank tổ chức mới đây, ông Hoàng Huy – Giám đốc Phòng Nghiên cứu Khách hàng Tổ chức, Maybank Investment Bank tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường chứng khoán, dựa trên ba yếu tố xuyên suốt trong năm 2026.

Thứ nhất, chính sách vĩ mô tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ. Theo Maybank, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 10%, chính sách tài khóa chắc chắn sẽ là động lực chủ đạo, song chính sách tiền tệ cũng không thể đứng ngoài. Trong bối cảnh đó, định hướng nới lỏng vẫn sẽ được duy trì. Hai yếu tố từng gây áp lực lên điều hành tiền tệ là tỷ giá và lạm phát được đánh giá vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước, qua đó tạo dư địa để chính sách tiền tệ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng trong giai đoạn tới. Đây được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất cho triển vọng thị trường chứng khoán năm 2025–2026.

Thứ hai, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp duy trì ở mức cao. Maybank ước tính lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết năm 2025 tăng khoảng 21%, sang năm 2026 tăng trưởng chậm lại còn khoảng 18%. Dù thấp hơn mức của năm 2025 và năm 2024, song so với mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình dài hạn khoảng 15%, con số 18% vẫn được đánh giá là rất tích cực. Trong cơ cấu tăng trưởng này, các nhóm ngành được kỳ vọng đóng vai trò dẫn dắt bao gồm ngân hàng, năng lượng, bán lẻ, thép và công nghệ thông tin.

Thứ ba, thanh khoản thị trường được dự báo tiếp tục cải thiện. Theo Maybank, thanh khoản thị trường năm 2026 có thể tăng khoảng 50%, lên mức bình quân xấp xỉ 1,5 tỷ USD mỗi phiên. Dự báo này dựa trên hai cơ sở chính: kinh nghiệm từ các thị trường từng được nâng hạng cho thấy thanh khoản thường cải thiện rõ rệt trong một đến hai năm sau khi nâng hạng; đồng thời, tồn tại mối tương quan chặt chẽ giữa tăng trưởng tín dụng và thanh khoản thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh tín dụng năm 2026 được dự báo tăng khoảng 16–18%, một phần dòng vốn nhiều khả năng tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán, qua đó hỗ trợ thanh khoản.

Tổng hợp ba yếu tố trên, Maybank cho rằng VN-Index vẫn đang trong xu hướng tích cực, với kịch bản có thể hướng tới mốc 2.000 điểm trong năm 2026. Về mặt định giá, dù P/E thị trường hiện cao hơn mức trung bình lịch sử, song điều này chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhóm cổ phiếu Vingroup tăng mạnh thời gian qua.

Nếu loại trừ nhóm Vingroup (bao gồm Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl), định giá thị trường vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm, được đánh giá là hợp lý và chưa tạo ra rủi ro đáng lo ngại. Mốc 2.000 điểm tương ứng với mức định giá P/E khoảng 14–14,5 lần, tiệm cận trung bình 5 năm của thị trường.

Nhóm ngành nào triển vọng?﻿

Về triển vọng từng nhóm ngành, du lịch – hàng không tiếp tục được đánh giá tích cực. Sau năm 2025 bùng nổ du lịch, năm 2026 được kỳ vọng hưởng lợi từ chính sách nới lỏng visa cho khách châu Âu và một số thị trường khác, cùng với sự dịch chuyển dòng khách du lịch trong khu vực do các yếu tố an ninh và căng thẳng địa chính trị. Xu hướng này được dự báo tiếp diễn sang năm 2026 và xa hơn, trong bối cảnh hạ tầng giao thông – bao gồm hàng không, đường bộ, đường sắt và cao tốc – tiếp tục được cải thiện.

Ngành ngân hàng là nhóm thứ hai được Maybank đánh giá lạc quan cho năm 2026, với tăng trưởng lợi nhuận dự kiến khoảng 19%. Dù áp lực lên biên lãi ròng vẫn hiện hữu, tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng sẽ bù đắp phần nào, trong khi định giá cổ phiếu ngân hàng vẫn nằm trong nhóm thấp nhất thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhóm đồ uống được đánh giá thận trọng do chịu áp lực từ rủi ro chính sách và thiếu động lực tăng trưởng rõ ràng. Ngành hóa chất sau năm 2025 có nền so sánh cao, nhiều khả năng sẽ giảm tốc mạnh trong năm 2026, do đó quan điểm được đưa ra là trung lập.

Ngành năng lượng được Maybank xếp vào nhóm ưa thích nhất cho năm 2026. Với mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, đầu tư công được xem là động lực chính, bên cạnh vai trò của khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí được kỳ vọng hưởng lợi rõ nét, với các doanh nghiệp thượng nguồn và trung nguồn như PVS, PVD và GAS được đánh giá là hưởng lợi trực tiếp.

Công nghệ thông tin cũng là nhóm được nhìn nhận tích cực. Theo Maybank, năm 2025 nhiều khả năng là đáy của chu kỳ nhu cầu dịch vụ công nghệ và xuất khẩu phần mềm. Các tín hiệu cải thiện từ đơn hàng và nhu cầu đã bắt đầu xuất hiện, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong năm 2026.

Với bất động sản nhà ở , Maybank chọn lọc cơ hội ở một số doanh nghiệp cụ thể thay vì toàn ngành, trong đó nhấn mạnh Vinhomes và Nam Long. Ngành bán lẻ không được kỳ vọng là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế năm 2026, song các doanh nghiệp đầu ngành như MWG, PNJ, Masan có thể tiếp tục mở rộng thị phần và cải thiện lợi nhuận nhờ lợi thế quy mô và năng lực triển khai.

Cuối cùng, ngành thép được đánh giá tích cực, dựa trên xu hướng phục hồi của nhu cầu và các yếu tố hỗ trợ từ chu kỳ đầu tư và xây dựng trong giai đoạn tới.