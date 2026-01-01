Lịch chốt quyền cổ tức tuần 12/1-16/1: Cổ tức tiền mặt cao nhất 92,5%, một "ông lớn" sắp chi 2.500 tỷ đồng trả cổ tức

Theo thống kê, có 16 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 12/1– 16/1. Trong đó, 12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 92,5% và thấp nhất là 5%.

Ngoài ra có 3 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu trong tuần này.

Ngày 16/1 tới, CTCP Sữa Quốc tế Lof (mã IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức tiền mặt đợt 2 của năm 2024.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng. Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến dùng để thanh toán cổ tức lên tới khoảng 154,5 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/1 và thời điểm chi trả dự kiến vào 28/1/2026.

Trước đó, vào tháng 1/2025, Sữa Quốc tế Lof đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%. Như vậy, tổng mức cổ tức chi trả cho năm 2024 thông qua hai đợt tạm ứng đạt 75%.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Saigonship, mã SGS, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024.

Theo đó, Saigonship sẽ chi trả cổ tức gộp năm 2023 và năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 92,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 9.250 đồng. Trong đó, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 25% và 67,5% của năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức là ngày 15/1/2026. Thời gian thanh toán dự kiến 3/2/2026. Với hơn 14,4 triệu cổ phiếu SGS đang lưu hành trên thị trường, ước tính Saigonship sẽ phải chi khoảng gần 133,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

﻿ Công ty CP Đường Quảng Ngãi (mã QNS, sàn UPCoM) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 14/1/2026, ngày thanh toán dự kiến 23/1/2026.

Với hơn 367,6 triệu cổ phiếu QNS đang lưu hành trên thị trường, ước tính Đường Quảng Ngãi sẽ phải chi khoảng hơn 367,6 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/01/2026. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12/01/2026. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 12/02/2026.

Đợt tạm ứng cổ tức này có tỷ lệ thực hiện 20% trên mệnh giá, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng cổ tức. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hơn 1,28 tỷ cp, SAB dự kiến sẽ chi hơn 2.500 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Trong đó, phần lớn cổ tức sẽ về tay hai cổ đông tổ chức là Công ty TNHH Vietnam Beverage, sở hữu 53.59% và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước), nắm 36% vốn.