Một cổ phiếu bất động sản có thể bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 1

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các chỉ số VN30 và VNFin Lead lần lượt vào ngày 21/01 và 19/01/2026, với ngày hiệu lực chính thức từ 02/02/2026. Theo đó, các quỹ ETF mô phỏng hai bộ chỉ số này sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong giai đoạn từ ngày 26/01 đến 30/01/2026.

Trong dự báo mới đây, Mirae Asset Securities cho rằng cổ phiếu VPL nhiều khả năng sẽ được bổ sung vào rổ chỉ số VN30 để thay thế BCM trong kỳ điều chỉnh sắp tới. Dựa trên ước tính của Mirae Asset Securities về quy mô vốn hóa, VPL được dự báo sẽ lọt vào Top 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường, trong khi BCM dự kiến bị loại do không đáp ứng tiêu chí duy trì giá trị giao dịch khớp lệnh.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2025, giá trị vốn hóa của VPL ước đạt 154.691 tỷ đồng, xếp thứ 11 toàn thị trường và đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết trên 6 tháng, khi chính thức niêm yết từ tháng 5/2025. Ngược lại, BCM – tương tự trường hợp BVH từng bị loại trước đó được ước tính có giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân ngày chỉ đạt 26,8 tỷ đồng, thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu 30 tỷ đồng theo quy định.

Với kịch bản này, các quỹ ETF được ước tính sẽ giải ngân mua vào hơn 600 nghìn cổ phiếu VPL trong đợt cơ cấu tới, tương ứng tỷ trọng khoảng 0,7% trong danh mục. Tỷ trọng này chịu ràng buộc bởi cơ cấu các cổ phiếu cùng nhóm trong rổ chỉ số và giới hạn trần tỷ trọng tối đa 15%.

Ở chiều ngược lại, VIC và VHM nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị điều chỉnh giảm tỷ trọng đáng kể, do hai cổ phiếu này đã tăng mạnh trong thời gian qua và đóng góp lớn vào đà tăng của chỉ số. Theo danh mục dự kiến sau cơ cấu, các cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong VN30 vẫn bao gồm FPT (10,0%), VIC (8,7%), HPG (8,5%), TCB (7,1%) và MWG (6,4%), chiếm hơn 40% tổng vốn hóa của chỉ số.

Đối với hoạt động giao dịch của các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30, gồm E1VFVN30, FUEMAV30, FUEKIV30 và FUESSV30, ước tính sẽ có khoảng 2,9 triệu cổ phiếu VIC bị bán ra, trong khi khoảng 1,7 triệu cổ phiếu VPB được mua vào trong kỳ cơ cấu này.

Trong khi đó, đối với chỉ số VNFin Lead, LPB nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi rổ chỉ số do không đáp ứng tiêu chí về thanh khoản . Cụ thể, tỷ suất quay vòng hiện tại của LPB chỉ đạt 0,09%, thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu 0,1%. Theo đánh giá, khả năng cao LPB sẽ bị loại trong kỳ cơ cấu quý I/2025. Dữ liệu cũng cho thấy không có thêm cổ phiếu nào ngoài rổ hiện tại đủ điều kiện để được bổ sung mới, do hầu hết đều không vượt qua vòng sàng lọc về thanh khoản.

Việc loại LPB dự kiến sẽ khiến số lượng cổ phiếu thành phần của VNFin Lead giảm xuống còn 22 mã, bao gồm 17 cổ phiếu ngân hàng và 5 cổ phiếu chứng khoán. Hiện nay, các cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trong chỉ số này là TCB (15%), VPB (15%) và MBB (11,1%).