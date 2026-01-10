Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index chốt tuần đầu năm mới ở mức cao kỷ lục

10-01-2026 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

Chỉ số VN-Index đi lên trong phiên giao dịch hôm nay (9/1) khi tăng 12,34 điểm, lên ngưỡng 1.867 điểm, như vậy chỉ số chốt tuần đầu năm mới ở mức cao kỷ lục.

Kết phiên chiều nay, chỉ số VN-Index tăng 12,34 điểm lên mức 1.867 điểm. Toàn sàn HoSE có 107 mã tăng, 219 mã giảm và 53 mã đứng yên.

VN-Index tăng chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước. Nhiều mã bật tăng mạnh, thậm chí chạm trần như: VTP, CTR, BID, trong khi các cổ phiếu khác cũng đóng góp tích cực vào đà tăng của chỉ số, gồm GVR (+5,15%), POW (+4,6%), ACV (+3,36%), VCB (+6,75%).

Đáng chú ý nhất là lổ phiếu CTG của VietinBank khép lại phiên giao dịch ngày 9/1 với mức tăng gần trần, lên 40.750 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này giúp CTG chính thức thiết lập vùng giá cao nhất lịch sử, đưa vốn hóa thị trường lên khoảng 218.827 tỷ đồng, tương đương 8,4 tỷ USD (tạm tính theo tỷ giá 26.000 đồng/USD).

VN-Index tiếp tục đứng ở ngưỡng cao nhất lịch sử. (Ảnh minh họa).

Không chỉ lập đỉnh về giá, CTG còn ghi nhận dấu mốc mới về thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh trong phiên đạt gần 39 triệu cổ phiếu, cao nhất kể từ khi niêm yết và vượt xa kỷ lục cũ hơn 35 triệu cổ phiếu được thiết lập trong phiên 13/1/2022. Đây là phiên giao dịch cho thấy sự tham gia rõ nét của dòng tiền lớn đối với cổ phiếu ngân hàng quốc doanh này.

Trái ngược với bức tranh tích cực chung của thị trường, nhóm cổ phiếu bất động sản lại chịu áp lực điều chỉnh, giảm gần 1% toàn ngành. Hàng loạt mã quay đầu giảm sâu như QCG (-6,53%), TCH (-6,73%), CEO (-8,91%), KDH (-6,23%), NVL (-5,64%), trong khi nhiều cổ phiếu khác như NLG, DXG, HDC…cũng mất trên 2%.

Dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu khu công nghiệp, giúp nhiều mã “lội ngược dòng” thành công như KBC (+1,12%), IDC (+2,9%), BCM (+4,11%)…

Thực tế, sự phân hóa của nhóm cổ phiếu bất động sản đã diễn ra xuyên suốt từ năm 2025 đến nay. Dù được xem là nhóm ngành góp công lớn vào đà tăng của VN-Index trong năm qua, nhưng phần lớn mức tăng lại đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Cụ thể, VIC (+728%), VHM (+210%), VRE (+96%) tạo lực kéo đáng kể cho chỉ số chung.

Trong báo cáo hiệu suất năm 2025, quỹ đầu tư PYN Elite đến từ Phần Lan đánh giá chỉ số VN-Index đã ghi nhận "một năm tuyệt vời" khi tăng khoảng 40,9%. Trong đó VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận mức tăng "đáng kinh ngạc" tới 736% trong năm. Tỷ trọng cổ phiếu VIC trong chỉ số VN-Index là 16%, còn tỷ trọng của nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup nói chung (gồm VIC, VHM, VRE và VPL) khoảng hơn 20%. Tính đến cuối năm trước, vốn hóa thị trường của VIC ghi nhận ở mức 42 tỷ USD, là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

" Sự tăng giá mạnh của cổ phiếu VIC đóng vai trò quan trọng trong lợi nhuận năm tuyệt vời của chỉ số VN-Index ", quỹ đầu tư đến từ Phần Lan nêu nhận định.

Theo Nguyễn Yến

VTC

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm Viettel tưng bừng mở hội: Cổ phiếu đồng loạt tăng trần, vốn hóa Viettel Global chạm mốc 280 nghìn tỷ

Nhóm Viettel tưng bừng mở hội: Cổ phiếu đồng loạt tăng trần, vốn hóa Viettel Global chạm mốc 280 nghìn tỷ Nổi bật

"Ba chữ cái" yêu thích của các Công ty chứng khoán năm 2026

"Ba chữ cái" yêu thích của các Công ty chứng khoán năm 2026 Nổi bật

Chuyên gia chỉ ra điểm quan trọng đằng sau “hiện tượng” tăng giá cổ phiếu họ Vingroup

Chuyên gia chỉ ra điểm quan trọng đằng sau “hiện tượng” tăng giá cổ phiếu họ Vingroup

00:04 , 10/01/2026
Một nhóm ngành được dự báo sẽ dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận thị trường năm 2026

Một nhóm ngành được dự báo sẽ dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận thị trường năm 2026

00:02 , 10/01/2026
2 cá nhân dùng 26 tài khoản thao túng cổ phiếu SJS: Giá tăng hơn 60% nhưng không có khoản thu trái pháp luật

2 cá nhân dùng 26 tài khoản thao túng cổ phiếu SJS: Giá tăng hơn 60% nhưng không có khoản thu trái pháp luật

00:01 , 10/01/2026
Viettel thu về kỷ lục 220 nghìn tỷ đồng

Viettel thu về kỷ lục 220 nghìn tỷ đồng

23:52 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên