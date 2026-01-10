Chuyên gia chỉ ra điểm quan trọng đằng sau “hiện tượng” tăng giá cổ phiếu họ Vingroup

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về đà tăng mạnh của cổ phiếu Vingroup tại hội thảo “Chiến lược đầu tư 2026 – Bước ngoặt kinh tế vĩ mô và cơ hội dẫn dắt” do Chứng khoán Maybank tổ chức mới đây, ông Quản Trọng Thành – Giám đốc Khối Phân tích, Maybank Investment Bank (MSVN) nhận định đà tăng là tổng hoà của các yếu tố mang tính kỹ thuật, dòng tiền của các quỹ giao dịch theo xu hướng (momentum) cũng như hoạt động trading ngắn hạn trên thị trường.

Ngoài ra, một đặc điểm rất quan trọng của cổ phiếu Vingroup trong giai đoạn này là yếu tố thanh khoản và mức độ tập trung sở hữu. Sau giai đoạn 2023–2024 bị bán mạnh và rơi xuống vùng giá thấp, lượng cổ phiếu tập trung nhiều hơn vào tay cổ đông lớn, khiến free-float giảm đáng kể. Chính yếu tố kỹ thuật này đã góp phần làm cho giá cổ phiếu tăng nhanh và mạnh khi dòng tiền quay trở lại.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh rằng nếu chỉ có yếu tố kỹ thuật mà không có câu chuyện nền tảng đủ lớn, đà tăng đó sẽ khó bền vững. Trong trường hợp của Vingroup, mức tăng này đi kèm những câu chuyện mang tính chiến lược.

Một trong những câu chuyện lớn đầu tiên là khả năng Vingroup tham gia các dự án hạ tầng quy mô quốc gia, đặc biệt là đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Theo đánh giá của chuyên gia, Vingroup hiện là một trong số rất ít doanh nghiệp tư nhân trong nước có đủ năng lực để triển khai những dự án như vậy. Năng lực xây dựng đã được chứng minh rõ nét, điển hình là việc hoàn thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia với quy mô rất lớn chỉ trong vòng khoảng 12 tháng. Đây là điều mà tại Việt Nam gần như chỉ có Vingroup làm được. Bên cạnh đó là năng lực pháp lý, khả năng làm việc với các nhà thầu quốc tế và thu xếp vốn – những yếu tố then chốt đối với các dự án hạ tầng lớn.

Thị trường hiện vẫn còn lo ngại về VinFast, bởi doanh nghiệp này tiếp tục trong giai đoạn đốt tiền. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng đây là điều gần như không thể tránh khỏi đối với bất kỳ hãng xe nào mới gia nhập thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện. Theo thống kê của ngành ô tô toàn cầu, nhiều hãng xe điện phải chịu lỗ liên tục trong ít nhất 6–7 năm đầu, sau đó mới dần thu hẹp thua lỗ, tiến tới hòa vốn và có lãi. Điều quan trọng là doanh nghiệp có đủ năng lực để đi hết con đường này hay không.

Với VinFast, các yếu tố như chất lượng sản phẩm, mẫu mã, mức độ cạnh tranh và khả năng mở rộng thị phần đang dần được cải thiện. Doanh số bán xe đã có dấu hiệu tăng trở lại, đặc biệt tại thị trường Việt Nam, nơi VinFast đang củng cố lợi thế cạnh tranh nhờ hệ thống trạm sạc phủ rộng. Ở thị trường nước ngoài, doanh nghiệp cũng đang mở rộng hoạt động, trong đó Ấn Độ được xem là điểm cần theo dõi trong thời gian tới. Nếu doanh số tại thị trường này tăng trưởng tích cực, khả năng tồn tại và phát triển dài hạn của VinFast sẽ được củng cố đáng kể, cho thấy doanh nghiệp đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất.

Vinhome là "viên ngọc quý” trong “vương miện” của Vingroup﻿

Trong giai đoạn 2022–2024, VinFast nói riêng và Vingroup nói chung trải qua thời kỳ được xem là “đen tối”, khi mảng bất động sản – nguồn tạo dòng tiền chính của tập đoàn gặp nhiều khó khăn do thị trường suy giảm.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng bối cảnh hiện nay đang dần thay đổi khi thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi. Trong tổng thể hệ sinh thái Vingroup, VinHomes tiếp tục giữ vai trò then chốt. Đây là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, chiếm thị phần lớn trên cả nước từ nhiều năm nay, với danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Ngay cả trong kịch bản Vingroup không trực tiếp triển khai dự án đường sắt cao tốc, việc hạ tầng được đầu tư và kết nối tốt hơn trong tương lai cũng sẽ góp phần gia tăng giá trị các dự án hiện hữu của VinHomes.

Đáng chú ý, dự án Cần Giờ được xem là điểm nhấn lớn. Trước đây, nhiều nhà đầu tư nước ngoài khó hình dung được vị trí, quy mô cũng như hiệu quả triển khai của dự án này. Tuy nhiên, theo quan sát của chuyên gia, VinHomes đang triển khai dự án với tốc độ rất nhanh, ý tưởng quy hoạch độc đáo, sản phẩm khác biệt và khả năng kết nối hạ tầng được thực hiện đồng bộ. Đây sẽ là lợi thế lớn trong hoạt động bán hàng. Dựa trên các ước tính của giới phân tích, nếu tiến độ và kế hoạch triển khai được giữ vững, VinHomes có khả năng gần như thống lĩnh thị trường ở phân khúc của mình, qua đó giúp lợi nhuận tăng trưởng khoảng 20–25% trong giai đoạn 2026–2027.

Xét về mặt tài chính và định giá, VinHomes không bị xem là quá đắt so với các doanh nghiệp cùng ngành đang niêm yết. Nếu nhìn theo các chỉ số P/E, P/B trong một năm thì mức định giá vẫn ở mức hợp lý; còn nếu xét theo giá trị tài sản và mức chiết khấu, VinHomes vẫn đang được giao dịch thấp hơn đáng kể so với giá trị thực, trong khi nhiều tài sản chưa được thị trường và giới phân tích đánh giá đầy đủ. Vì vậy, VinHomes được ví như “viên ngọc quý” trong “vương miện” của Vingroup, đóng vai trò là trụ cột tạo dòng tiền, giúp tập đoàn có nền tảng để tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Bên cạnh bất động sản, việc Vingroup tham gia các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng, thậm chí là thép, không chỉ mang ý nghĩa mở rộng hệ sinh thái mà còn hướng tới việc tạo ra những dòng tiền ổn định trong dài hạn, qua đó hỗ trợ giải quyết các vấn đề về thanh khoản trong ngắn hạn. Với tốc độ triển khai các dự án hiện nay, chuyên gia cho rằng Vingroup sẽ tiếp tục là một thành phần rất quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong những năm tới.

Nhìn chung, chuyên gia Maybank cho rằng đà phục hồi mạnh của cổ phiếu Vingroup là sự kết hợp giữa yếu tố kỹ thuật, sự hỗ trợ nhất định từ cổ đông lớn và những câu chuyện nền tảng mang tính chiến lược dài hạn. Do đó, nhà đầu tư không nên định kiến hay "kỳ thị" cổ phiếu họ Vin mà nên có chiến lược tiếp cận phù hợp và lựa chọn thời điểm tham gia hợp lý.