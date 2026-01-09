Tin vui từ Vietnam Airlines

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui này liên quan trực tiếp tới các hành khách đang có nhu cầu đi lại vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, hãng đang triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và giai đoạn sau Tết. Trọng tâm là việc tăng cung ứng chỗ ngồi, mở lại một số đường bay nội địa và sớm mở bán vé để hành khách chủ động kế hoạch di chuyển.

Tin mới nhất là từ đầu tháng 2/2026, hãng dự kiến khôi phục các đường bay nội địa khởi hành từ Hải Phòng, kết nối trực tiếp tới Cam Ranh, Phú Quốc và Buôn Ma Thuột. Đây đều là những điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và công tác có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán hay những ngày đầu năm mới. Việc nối lại các đường bay “ngách” này cũng được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực trung chuyển qua Hà Nội hoặc TP.HCM, đồng thời mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho hành khách khu vực duyên hải Bắc Bộ.

Loạt đường bay từ Hải Phòng của VNA sẽ được mở lại từ đầu tháng 2 tới (Ảnh minh họa)

Nhiều hành khách tỏ ra vui mừng, đặc biệt là các du khách hiện đang sinh sống tại Hải Phòng và các vùng lân cận. Khi các đường bay thẳng từ Hải Phòng tới các điểm mới được mở lại, các hành khách sẽ không cần di chuyển tới những sân bay khác như Nội Bài nữa, tiết kiệm được thời gian và công sức.

Vé máy bay Tết 2026 đã mở bán, nguồn cung được tăng mạnh

Cùng với việc khôi phục mạng bay, Vietnam Airlines cũng đã sớm mở bán vé Tết 2026 trên toàn hệ thống. Hãng cho biết lượng ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm Tết và sau Tết lên tới hàng triệu chỗ, tập trung vào các đường bay trục Bắc – Nam và các điểm du lịch lớn.

Thực tế thị trường cho thấy giá vé máy bay Tết năm nay có xu hướng tăng so với ngày thường, nhiều chuyến bay vào khung giờ đẹp đã nhanh chóng kín chỗ. Trong bối cảnh đó, việc hãng tăng tải và mở bán sớm được xem là “tin vui” với hành khách, giúp giảm áp lực khan hiếm vé và tạo điều kiện để người dân chủ động hơn trong kế hoạch về quê, du lịch hay công tác dịp đầu năm.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia khuyến nghị, để có mức giá hợp lý và giờ bay thuận tiện, hành khách nên theo dõi thông tin từ kênh chính thức của Vietnam Airlines và đặt vé sớm, đặc biệt với những chặng bay có nhu cầu cao trong dịp Tết 2026.

