Vì sao cổ phiếu ngân hàng thương mại nhà nước nổi sóng, CTG vượt đỉnh lịch sử?

Quan sát diễn biến giao dịch phiên sáng nay (9/1), cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh, đóng vai trò dẫn dắt đà đi lên của VN-Index. Ba mã ngân hàng là CTG, BID, VCB cùng với BSR, GAS là 5 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số tính đến 10h00.

Cổ phiếu VCB của Vietcombank tăng gần 4%, giao dịch quanh mốc 66.000 đồng/cp. Hai mã CTG và BID cùng có mức tăng quanh 3%. Trong khi VCB còn cách vùng đỉnh lịch sử khoảng 5%, cổ phiếu CTG gây chú ý khi giao dịch tại mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết trên HOSE, tiệm cận ngưỡng 40.000 đồng/cp.

Nếu tiếp tục tăng giá hôm nay, CTG có chuỗi 4 phiên đi lên liên tiếp, từ quanh 35.500 đồng/cp, tương ứng tỷ lệ 10% và tích cực nhất trong nhóm cổ phiếu ngân hàng kể từ đầu năm 2026. Cùng với diễn biến giá khởi sắc, thanh khoản cổ phiếu CTG cải thiện rõ nét khi dòng tiền lớn gia nhập. Phiên giao dịch 8/1 ghi nhận mức thanh khoản cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Đà đi lên của CTG cùng với hai mã VCB, BID đồng pha với sóng tăng giá của cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước thời gian gần đây. Tuần giao dịch đầu năm 2026 chứng kiến nhịp tăng mạnh của các bluechip như GAS, BVH, BSR, GVR, trong đó có nhiều phiên tăng hết biên độ.

Đà tăng được tiếp nối phiên sáng nay sau thông tin Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Nghị quyết 79 đặt mục tiêu kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng chiến lược phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Với riêng ngành ngân hàng, Nghị quyết 79 đặt ra mục tiêu có ít nhất ba ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á về tổng tài sản, phát triển 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường trong toàn hệ thống ngân hàng.

Theo thông tin được chia sẻ mới nhất, tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của VietinBank đã vượt 100 tỷ USD, nằm trong nhóm ngân hàng lớn khu vực châu Á.

Cùng với kỳ vọng về sự đột phá của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước sau khi Nghị quyết 79 đi vào thực hiện, nhóm cổ phiếu “vua” dậy sóng khi các công ty chứng khoán đưa ra dự báo tích cực về kết quả kinh doanh trong quý IV và cả năm 2025.

Theo dự báo của Chứng khoán MBS, lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 của VietinBank có thể tăng trưởng tới 29%, cao hơn mức tăng dự báo 10% của BIDV và 6% của Vietcombank. Cụ thể, MBS dự báo lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng 29,3% trong năm 2025, đạt 41.000 tỷ đồng, cao hơn 9% so với kế hoạch đề ra.

Sang năm 2026 – 2027, Khối phân tích của VNDirect dự báo lợi nhuận của CTG duy trì tỷ lệ tăng trưởng ở mức cao, lần lượt đạt 22,7% năm 2026 và 21,9% năm 2027. Động lực giúp lợi nhuận của VietinBank đi lên đến từ nhiều yếu tố.

VNDirect dự báo tăng trưởng tín dụng 2026 của VietinBank đạt 16%, được hỗ trợ bởi đầu tư công mạnh mẽ cùng nhu cầu vốn tăng từ các dự án hạ tầng quy mô lớn. “Với thị phần dẫn đầu trong cho vay doanh nghiệp (12,43%) và lợi thế lâu năm trong cho vay FDI, CTG có vị thế thuận lợi để duy trì tăng trưởng”, báo cáo phân tích của VNDirect nêu.

Ngoài ra, VNDirect cho rằng việc thu hồi nợ, chuyển nhượng Ciputra Towers và mảng kinh doanh vàng sẽ thúc đẩy thu nhập ngoài lãi (non-II) năm 2026. Khối phân tích kỳ vọng VietinBank sẽ hoàn tất chuyển nhượng hai tòa tháp và ghi nhận khoản lợi nhuận đáng kể trong năm 2026.

“Theo đánh giá của chúng tôi, dự án Ciputra chiếm phần lớn giá trị xây dựng dở dang hiện tại của CTG tại khu vực phía Bắc, với tổng giá trị khoảng 5.400 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 6/2025), cùng với khoảng 850 tỷ đồng tiền sử dụng đất đã trả từ năm 2009. Theo quan điểm của chúng tôi, giá đất tại khu vực này đã tăng mạnh kể từ thời điểm đó, vì vậy việc chuyển nhượng dự án ở thời điểm hiện tại có thể mang lại nguồn thu đáng kể cho VietinBank”, chuyên gia phân tích của VNDirect đưa nhận định trong báo cáo.

Đối với hoạt động kinh doanh vàng, các ngân hàng thương mại cần vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên và sở hữu giấy phép kinh doanh vàng để đủ điều kiện xin cấp phép sản xuất vàng miếng. VietinBank đáp ứng yêu cầu về vốn và đã sở hữu công ty con được cấp phép kinh doanh và gia công vàng.

Thông tin từ báo của của VNDirect, tại buổi gặp gỡ nhà phân tích 9 tháng 2025, VietinBank cho biết đã chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và sẵn sàng tham gia sàn giao dịch vàng do NHNN vận hành nếu được thành lập. Mảng kinh doanh liên quan đến vàng này được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm vào tăng trưởng thu ngoài lãi của VietinBank trong năm 2026.