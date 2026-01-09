Chương Dương Corp dự kiến dùng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu để làm gì?

CTCP Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Chương Dương Corp dự kiến chào bán gần 52,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu CDC được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán thêm.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua khi công ty phân phối cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chương Dương Corp sẽ thu về hơn 527,7 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng vào các mục đích trả nợ vay các cá nhân/tổ chức, mua lại trái phiếu đến hạn/trước hạn và cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Cụ thể, trong quý I/2026 - quý II/2026, Chương Dương Corp dự kiến sử dụng 31,4 trả nợ cho các cá nhân sau đây:

Nguồn: CDC

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ dùng gần 123,3 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi của lô trái phiếu mã CDCH21240001, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2026 - quý II/2026.

Được biết, lô trái phiếu này được Chương Dương Corp phát hành từ ngày 26/11/2021, tổng giá trị phát hành 111,95 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 26/11/2026. Tính đến ngày 30/9/2025, giá trị trái phiếu còn lại đang lưu hành ở mức 110,95 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lô trái phiếu nêu trên được sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại và các cơ sở đào tạo tại dự án Nhà ở Xã hội Chương Dương Home và Tân Hương, bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp và các hoạt động kinh doanh khác.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu gồm Tòa nhà văn phòng tại Võ Văn Kiệt, quy mô 10 tầng, 1 hầm, tổng diện tích sàn là 360 m2, hầm 1.000 m2. Ngoài ra còn có 50% số lượng cổ phần đang lưu hành của CTCP Xây dựng Công trình 525.

Cuối cùng, Chương Dương Corp dự kiến sử dụng gần 373,1 tỷ đồng tiền vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng. Thời gian giải ngân trong quý I/2026 - quý III/2026.

Trong đó, thanh toán khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Đồng Nai số tiền hơn 181,2 tỷ đồng và thanh toán khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh TP.Thủ Đức II số tiền hơn 191,8 tỷ đồng.

Nếu đợt chào bán cổ phiếu nêu trên diễn ra thành công, vốn điều lệ của Chương Dương Corp sẽ tăng từ hơn 527,7 tỷ đồng lên gần 1.055,5 tỷ đồng.