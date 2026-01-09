Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/1/2026

09-01-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/1/2026

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

HPP Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng : Ngày 16/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 05/02/2026.

SD5 Công ty cổ phần Sông Đà 5 : Ngày 19/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 03/02/2026.

CMG Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC : Ngày 15/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

IDP Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof : Ngày 16/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024, tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 28/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NHC CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp : Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ đăng ký mua 165.143 CP và đã mua 115.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 710.242 CP (tỷ lệ 23,35%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng. Giao dịch diễn ra từ 19/12/2025 đến 31/12/2025.

DNP CTCP DNP Holding : Ông Vũ Đình Độ đã bán 8.160.770 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.620.000 CP (tỷ lệ 3,28%), qua đó không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong ngày 26/12/2025.

NBE CTCP Sách và thiết bị Giáo dục miền Bắc : Ông Cao Văn Nguyên đã bán 900 CP, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 399.459 CP (tỷ lệ 7,99%). Giao dịch được thực hiện trong ngày 05/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AME Công ty cổ phần Alphanam E&C : Công ty cổ phần Alphanam đăng ký mua 31.460 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 3.960.170 CP (tỷ lệ 6,07%). Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, với mục đích đầu tư, dự kiến diễn ra từ ngày 12/01/2026 đến ngày 06/02/2026.

L40 CTCP Đầu tư và Xây dựng 40: Ủy viên HĐQT Phạm Hữu Tài đăng ký bán toàn bộ 107.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân, trong thời gian từ 12/01/2026 đến 10/02/2026.

HNG CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 91.375.000 CP nhằm cơ cấu lại các khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 12/01/2026 đến ngày 06/02/2026.

MRF CTCP Merufa : CTCP Đầu tư Vi Na đăng ký mua 200.000 CP nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 12/01/2026 đến ngày 10/02/2026. CTCP Đầu tư Vi Na có người liên quan là ông Bùi Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT tại Merufa, hiện giữ chức Tổng Giám đốc tại CTCP Đầu tư Vi Na.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Ba chữ cái" yêu thích của các Công ty chứng khoán năm 2026

"Ba chữ cái" yêu thích của các Công ty chứng khoán năm 2026 Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam tăng gần 200 điểm kể từ khi ông Nguyễn Duy Hưng "hô" đáy

Chứng khoán Việt Nam tăng gần 200 điểm kể từ khi ông Nguyễn Duy Hưng "hô" đáy Nổi bật

Sau lùm xùm thịt bệnh, đồ hộp HaLong CanFoco 'mất hút' ở nhiều siêu thị

Sau lùm xùm thịt bệnh, đồ hộp HaLong CanFoco 'mất hút' ở nhiều siêu thị

00:37 , 09/01/2026
TCBS điều chỉnh phương án chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

TCBS điều chỉnh phương án chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

00:35 , 09/01/2026
Công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC quý 4/2025: Lợi nhuận tăng đột biến gần 90% so với cùng kỳ, dư nợ margin "hạ nhiệt"

Công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC quý 4/2025: Lợi nhuận tăng đột biến gần 90% so với cùng kỳ, dư nợ margin "hạ nhiệt"

00:23 , 09/01/2026
Dòng tiền vào thị trường dự báo bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán nào hưởng lợi lớn?

Dòng tiền vào thị trường dự báo bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán nào hưởng lợi lớn?

00:03 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên