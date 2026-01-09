Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/1/2026

Tin doanh nghiệp

HPP – Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng : Ngày 16/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 05/02/2026.

SD5 – Công ty cổ phần Sông Đà 5 : Ngày 19/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 03/02/2026.

CMG – Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC : Ngày 15/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

IDP – Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof : Ngày 16/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024, tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 28/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NHC – CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp : Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ đăng ký mua 165.143 CP và đã mua 115.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 710.242 CP (tỷ lệ 23,35%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng. Giao dịch diễn ra từ 19/12/2025 đến 31/12/2025.

DNP – CTCP DNP Holding : Ông Vũ Đình Độ đã bán 8.160.770 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.620.000 CP (tỷ lệ 3,28%), qua đó không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong ngày 26/12/2025.

NBE – CTCP Sách và thiết bị Giáo dục miền Bắc : Ông Cao Văn Nguyên đã bán 900 CP, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 399.459 CP (tỷ lệ 7,99%). Giao dịch được thực hiện trong ngày 05/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AME – Công ty cổ phần Alphanam E&C : Công ty cổ phần Alphanam đăng ký mua 31.460 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 3.960.170 CP (tỷ lệ 6,07%). Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, với mục đích đầu tư, dự kiến diễn ra từ ngày 12/01/2026 đến ngày 06/02/2026.

L40 – CTCP Đầu tư và Xây dựng 40: Ủy viên HĐQT Phạm Hữu Tài đăng ký bán toàn bộ 107.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân, trong thời gian từ 12/01/2026 đến 10/02/2026.

HNG – CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 91.375.000 CP nhằm cơ cấu lại các khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 12/01/2026 đến ngày 06/02/2026.

MRF – CTCP Merufa : CTCP Đầu tư Vi Na đăng ký mua 200.000 CP nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 12/01/2026 đến ngày 10/02/2026. CTCP Đầu tư Vi Na có người liên quan là ông Bùi Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT tại Merufa, hiện giữ chức Tổng Giám đốc tại CTCP Đầu tư Vi Na.