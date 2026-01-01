Chứng khoán Việt Nam tăng gần 200 điểm kể từ khi ông Nguyễn Duy Hưng "hô" đáy

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ khi VN-Index liên tiếp phá vỡ các kỷ lục về điểm số.

Phiên 7/1 tiếp tục là một phiên khởi sắc, VN-Index đóng cửa trên mốc đỉnh lịch sử 1.860 điểm, tương ứng bứt phá hơn 45 điểm (+2,5%). Dòng tiền sôi động, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt trên 29.700 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Nhìn lại diễn biến của chỉ số kể từ cuối năm ngoái, có thể thấy bước ngoặt về tâm lý dòng tiền bắt đầu xuất hiện rõ nét từ sau ngày 16/12. Đây cũng là thời điểm ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI công khai quan điểm cho rằng thị trường đang xuất hiện nhiều cơ hội khi giá cổ phiếu về mức hấp dẫn, khởi đầu cho nhịp tăng trưởng gần 200 điểm tính đến hiện tại.

Cụ thể, vị này chia sẻ trên trang facebook cá nhân vào ngày 16/12 rằng: “Khi mức tăng dồn vào một vài cổ phiếu lớn, nhiều cổ phiếu đang ở mức định giá rất thấ!”. Trùng hợp, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhịp hồi phục mạnh mẽ. Từ vùng 1.680 điểm giữa tháng 12/2025, VN-Index đã tăng một mạch gần 200 điểm lên đỉnh cao mọi thời đại. Điểm tích cực là sắc xanh lan toả rộng, không còn cục bộ trên một vài cổ phiếu trụ.

Đây không phải lần đầu tiên thị trường biến động “khớp” với nhận định của ông Nguyễn Duy Hưng. Còn nhớ vào ngày 9/4 năm nay, giữa lúc thị trường chứng khoán lao dốc trước lo ngại về thuế quan, Chủ tịch SSI cũng đã có chia sẻ đáng chú ý: “Thuế quan tác động tiêu cực nhưng không có lý do gì thị trường phản ứng như tận thế, đã đến lúc bắt đáy!”.

Thời điểm đó, thị trường cũng phản ứng tích cực sau nhịp rơi mạnh hiếm có trong lịch sử. Lực cầu bắt đáy đưa hàng hoạt cổ phiếu thoát sàn, đây cũng là bàn đạp để thị trường hồi chữ “V” ngay sau đó.

Nhìn chung, nhận định của ông Nguyễn Duy Hưng là góc nhìn cá nhân về thị trường. Với trình độ chuyên môn, tầm hiểu biết và kinh nghiệm dày dặn trên thị trường của Chủ tịch SSI, đây là luồng thông tin đáng tham khảo đối với nhà đầu tư nhưng không phải là yếu tố quyết định.

Trở lại với diễn biến của thị trường chứng khoán, có thể thấy sắc xanh trong phiên 7/1 không còn là đặc quyền của một nhóm riêng lẻ mà đã phủ rộng khắp các bảng điện tử. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Chứng khoán đóng vai trò dẫn dắt tâm lý, trong khi các dòng cổ phiếu có tính chu kỳ như Dầu khí hay Bảo hiểm cũng ghi nhận những diễn biến tích cực với biên độ tăng giá tốt.

Sự đồng thuận này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở những nhóm cổ phiếu đã tích lũy đủ lâu, tạo nên một nền tảng tăng trưởng bền vững hơn cho VN-Index sau khi bứt phá khỏi các vùng đỉnh cũ.

VN-Index còn nhiều dư địa tăng trưởng trong năm 2026

Bước sang năm 2026, ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Nghiên cứu Ngành và Cổ phiếu, Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) cho rằng đây sẽ là thời điểm nền kinh tế chuyển hóa các mục tiêu tăng trưởng dài hạn thành những kết quả cụ thể. Hàng loạt dự án đầu tư hạ tầng sẽ không còn nằm trên giấy mà bắt đầu hình thành thực thể, trong khi các nghị quyết lớn sẽ được hiện thực hóa bằng những quy định và hướng dẫn cụ thể.

Đầu tư công sẽ đóng vai trò là “dòng vốn mồi”, thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân và lan tỏa sang tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi của doanh nghiệp niêm yết, qua đó trở thành động lực chính của thị trường chứng khoán trong năm 2026.

Ở chiều ngược lại, lãi suất được đánh giá là rủi ro lớn nhất đối với thị trường trong năm tới. Dư địa cho chính sách tiền tệ nới lỏng không còn nhiều trong bối cảnh định hướng của các ngân hàng trung ương lớn đang phân hóa. Mặc dù thị trường vẫn kỳ vọng FED sẽ hạ lãi suất thêm ít nhất một lần trong năm 2026, rủi ro lớn hơn lại đến từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khi đã nâng lãi suất lên 0,75% – mức cao nhất trong ba thập kỷ – và nhiều khả năng tiếp tục tăng thêm trong năm 2026.

Động thái này cho thấy giai đoạn dòng vốn giá rẻ từng chảy mạnh vào châu Á, bao gồm Việt Nam, đang dần khép lại, qua đó tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Về dài hạn, triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam được các tổ chức lớn trong và ngoài nước đánh giá cao. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn 2026–2030, được hỗ trợ bởi cải cách cơ cấu, dòng vốn FDI mạnh mẽ và đẩy nhanh đầu tư hạ tầng. SSI Research cho rằng những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững của thị trường cổ phiếu. Nhóm phân tích dự báo VN-Index có thể lên 1.920 điểm trong năm 2026.

Đồng quan điểm, trong báo cáo “Vietnam 2026 Outlook”, JPMorgan dự báo VN-Index được kỳ vọng lên 2.000 điểm trong kịch bản cơ sở; còn ở kịch bản lạc quan, chỉ số có thể tăng lên 2.200 điểm. “ So với việc nâng hạng thị trường, cải cách kinh tế có tác động lớn hơn nhiều tới nền tảng cơ bản của thị trường chứng khoán ”, các chuyên gia tại JPMorgan nhận định.

Lạc quan hơn, ông Petri Deryng , người đứng đầu Pyn Elite Fund, đã quyết định nâng mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm vào năm 2028. Mục tiêu chỉ số mới 3.200 điểm được Pyn Elite Fund xây dựng trên giả định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân khoảng 18–20% trong những năm tới.