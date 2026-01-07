Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HoSE cắt margin với 70 mã chứng khoán trong quý 1/2026: NVL, HVN, VCK, TCX, MCH, NTC, BCG cùng loạt tên tuổi “hot” đều có trong danh sách

07-01-2026 - 16:23 PM | Thị trường chứng khoán

HoSE cắt margin với 70 mã chứng khoán trong quý 1/2026: NVL, HVN, VCK, TCX, MCH, NTC, BCG cùng loạt tên tuổi “hot” đều có trong danh sách

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 70 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2026.

Danh sách vừa công bố bao gồm 70 cổ phiếu, trong đó có nhiều mã quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như ABS, APH, DTL, DLG, NVT, HAS, SMC, TDH, TLH, TMT, VCA, TNI, HVN, LDG, DQC, VNE, TCR...

Một số cổ phiếu bị cắt margin với nguyên nhân do thời gian niêm yết dưới 6 tháng như VCK, VPX, TCX, MCH, NTC , TAL, VAB...

Tình hình kinh doanh thua lỗ cũng khiến một số doanh nghiệp không được giao dịch ký quỹ khi LNST trên BCTC soát xét/kiểm toán là số âm, cụ thể như NVL, TNH, SMA, VOS, GIL, VPH...

Bên cạnh đó, danh sách cổ phiếu bị cắt margin quý 1 còn có mã bị hủy niêm yết như BBC, hay doanh nghiệp chậm CBTT BCTC đã soát xét/kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn CBTT như VMD hay HID.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 70 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu Sacombank giảm chạm sàn

Cổ phiếu Sacombank giảm chạm sàn Nổi bật

Dragon Capital: ‘Kiềng ba chân’ và hành trình vươn mình cùng thị trường vốn Việt Nam qua ba thập kỷ

Dragon Capital: ‘Kiềng ba chân’ và hành trình vươn mình cùng thị trường vốn Việt Nam qua ba thập kỷ Nổi bật

Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước PV GAS, BSR, Petrolimex, Becamex... đồng loạt "tím lịm", điều gì đang diễn ra?

Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước PV GAS, BSR, Petrolimex, Becamex... đồng loạt "tím lịm", điều gì đang diễn ra?

16:13 , 07/01/2026
Phiên 7/1: Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại "xả" đột biến hơn nghìn tỷ đồng

Phiên 7/1: Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại "xả" đột biến hơn nghìn tỷ đồng

15:45 , 07/01/2026
Công ty chứng khoán liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vừa có động thái bất thường

Công ty chứng khoán liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vừa có động thái bất thường

14:35 , 07/01/2026
Quy định mới đánh giá doanh nghiệp Nhà nước: Lãi vẫn có thể bị xếp loại thấp

Quy định mới đánh giá doanh nghiệp Nhà nước: Lãi vẫn có thể bị xếp loại thấp

14:16 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên