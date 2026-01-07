HoSE cắt margin với 70 mã chứng khoán trong quý 1/2026: NVL, HVN, VCK, TCX, MCH, NTC, BCG cùng loạt tên tuổi “hot” đều có trong danh sách

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2026.

Danh sách vừa công bố bao gồm 70 cổ phiếu, trong đó có nhiều mã quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như ABS, APH, DTL, DLG, NVT, HAS, SMC, TDH, TLH, TMT, VCA, TNI, HVN, LDG, DQC, VNE, TCR...

Một số cổ phiếu bị cắt margin với nguyên nhân do thời gian niêm yết dưới 6 tháng như VCK, VPX, TCX, MCH, NTC , TAL, VAB...

Tình hình kinh doanh thua lỗ cũng khiến một số doanh nghiệp không được giao dịch ký quỹ khi LNST trên BCTC soát xét/kiểm toán là số âm, cụ thể như NVL, TNH, SMA, VOS, GIL, VPH...

Bên cạnh đó, danh sách cổ phiếu bị cắt margin quý 1 còn có mã bị hủy niêm yết như BBC, hay doanh nghiệp chậm CBTT BCTC đã soát xét/kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn CBTT như VMD hay HID.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 70 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.