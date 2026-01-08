Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán ngày 8/1: VCB tím trần, VN-Index điều chỉnh

08-01-2026 - 17:25 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán ngày 8/1 ghi nhận áp lực chốt lời ở nhóm Vingroup trong khi cổ phiếu "vua" đỡ trụ. Kết quả VN-Index điều chỉnh sau phiên tăng nóng hôm qua.

Chứng khoán ngày 8/1: VCB tím trần, VN-Index điều chỉnh - Ảnh 1.

VN-Index điều chỉnh phiên 8/1

Phiên 8/1, VN-Index giảm 6,02 điểm (-0,32%) xuống 1.855,56 điểm với 144 mã tăng và 183 mã giảm.

Nhóm VN30-Index đóng cửa giảm hơn 22 điểm, dù khá cân bằng với 12 mã tăng và 16 mã giảm.

Trong đó, VHM và VRE đều nằm sàn với thanh khoản đạt hơn 15-16 triệu đơn vị, với VRE dư bán sàn hơn 1,9 triệu đơn vị, còn VHM dư bán sàn gần nửa triệu đơn vị. VIC giảm 1,3%, VPL cũng giảm tới 6,4%. Tổng cộng 4 mã này đã lấy đi hơn 16 điểm của VN-Index.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng thành trụ đỡ chính của thị trường. Nổi bật là VCB tăng 6,9% lên mức giá trần 63.700 đồng/CP với thanh khoản lên tới hơn 27,1 triệu đơn vị, qua đó đóng góp tới hơn 7 điểm cho VN-Index.

BID tăng 5,1% lên mức 43.050 đồng/CP với thanh khoản sôi động, đạt hơn 17,5 triệu đơn vị. CTG tăng 2% lên mức 38.200 đồng/CP với thanh khoản đạt xấp xỉ 32 triệu đơn vị. SHB với gần 136 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa mã này tăng nhẹ 0,6% và được khối ngoại mua ròng tới xấp xỉ 15 triệu đơn vị.

TPB tăng 1,15%; MSB, STB, SHB, EIB tăng gần 1%. Ngược lại, HDB giảm 1,03%, TCB giảm 1,1%; MBB, ACB, VIB, OCB, LPB, ABB giảm gần 1%.

Nhóm chứng khoán với TCX tăng 3,7%, VND tăng 2,6%, SSI tăng 1,5%, HCM tăng 1,1%. Trong đó, VIX vẫn là cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất ngành, với gần 47,5 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa mã này tăng nhẹ 0,7%.

Nhóm dầu khí với GAS tăng 3,5%, PLX nhích nhẹ, BSR tăng 3,6%, PVD tăng 1,3%...

Nhóm bất động sản ngoài cổ phiếu Vingroup, đa số các cổ phiếu cũng giảm điểm: IDC giảm 2,57%, DXG giảm 1,49%, KDH giảm 2,71%, PDR giảm 1,6%, VPI giảm 2,46%...

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HoSE nhưng giá trị bán ròng giảm mạnh, chỉ gần 71 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua mạnh là VIC +285 tỷ đồng, SHB +250,8 tỷ đồng, TCX +183,4 tỷ đồng, VCB +164,5 tỷ đồng, GAS +138,9 tỷ đồng, HPG +124,9 tỷ đồng, MBB +116,8 tỷ đồng, BSR +76 tỷ đồng, VIX +67,9 tỷ đồng. Phía bán ròng có MCH -668,4 tỷ đồng, VHM -325,2 tỷ đồng, ACB -83 tỷ đồng, DXG -77 tỷ đồng…

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,26 tỷ đơn vị, giá trị 40.106 tỷ đồng, tăng 26% về khối lượng và 21,9% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp xấp xỉ 90 triệu đơn vị, giá trị 3.997,4 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,3 điểm (-0,12%) xuống 249,1 điểm với 77 mã tăng và 72 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 101,55 triệu đơn vị, giá trị 2.349 tỷ đồng, tăng 31,55% về khối lượng và 50,77% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 7,65 triệu đơn vị, giá trị 224,6 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng 0,55 điểm (+0,45%) lên 121,59 điểm với 160 mã tăng và 102 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 59,6 triệu đơn vị, giá trị 859 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 17,7 triệu đơn vị, giá trị 385,2 tỷ đồng.

Theo Hoàng Lam (t/h)

