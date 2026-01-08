Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại tranh thủ "tung" gần 600 tỷ đồng mua ròng trong phiên thị trường đảo chiều, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Khối ngoại tranh thủ "tung" gần 600 tỷ đồng mua ròng trong phiên thị trường đảo chiều, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng khoảng 568 tỷ đồng.

VN-Index trải qua phiên giao dịch với những nhịp rung lắc mạnh. Trong phần lớn thời gian, dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ, giúp chỉ số có lúc bứt phá khá tích cực. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh đồng loạt tại nhóm cổ phiếu Vingroup về cuối phiên đã kéo thị trường quay đầu giảm điểm.

Kết phiên ngày 8/1, VN-Index giảm 6 điểm, dừng ở mức 1.855 điểm. Thanh khoản bùng nổ, giá trị giao dịch trên HOSE vọt lên hơn 38.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 521 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 264 tỷ đồng. Theo sau, SHB là mã tiếp theo được gom mạnh 250 tỷ đồng. Ngoài ra, TCX và VCB cũng được mua lần lượt 183 và 166 tỷ đồng.

Ngược lại, MCH là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 717 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VHM và ACB cũng bị "xả" 344 tỷ đồng và 84 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 85 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 51 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 19,7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IDC, CEO, NTP.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 18 tỷ đồng; theo sau MST bị bán 1 tỷ, HLD, PVI, PVB bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 38 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 2,8 tỷ đồng. Theo sau, DGT và QNS cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 41 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại AIG, AAS,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

