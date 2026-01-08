Bất ngờ việc làm ăn của ngân hàng sau chuyển giao bắt buộc

"Thay tên, đổi họ" và mô hình

Tháng 11/2024, Ngân hàng Nhà nước công bố việc chuyển giao CBBank cho Vietcombank và Oceanbank cho MB. Sự kiện này nối tiếp việc chuyển giao tương tự đã được công bố vào tháng 1/2025 chuyển giao GPBank cho VPBank và DongABank cho HDBank.

Ngay sau khi nhận chuyển giao, các ngân hàng mẹ đã nhanh chóng triển khai loạt biện pháp cải tổ toàn diện. Bốn ngân hàng yếu kém cũng đã "thay tên đổi họ", định vị lại thương hiệu theo hướng ngân hàng số thế hệ mới. Theo đó, DongABank cũng được đổi tên thành Ngân hàng số Vikki (Vikki); CBBank đổi tên là Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) trong khi Ocean Bank đổi tên thành Ngân hàng TNHH một thành viên Việt Nam Hiện Đại (MBV); Ngân hàng Dầu khí đổi tên thành Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng với viết tắt giữ nguyên là GPBank.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau một năm, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã đạt những kết quả tích cực: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn nhân sự cấp cao, thay đổi tên và nhận diện thương hiệu mới, tận dụng sức mạnh thương hiệu bảo trợ để củng cố niềm tin khách hàng.

VCBNeo ghi nhận mức lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng trong năm 2025.

Thực tế hoạt động của các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ đều tăng trưởng cao. Nợ xấu từng bước được xử lý, một số ngân hàng hoạt động đã có lãi hoặc giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2024. Về cơ bản, 4 ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã bám sát và hoàn thành mục tiêu năm đầu tiên của giai đoạn 1.

Lợi nhuận nghìn tỷ đồng

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026 mới đây, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank - cho biết, trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu, Vietcombank đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về tín dụng, thanh khoản, công nghệ và quản trị rủi ro, đồng thời điều chuyển đội ngũ nhân sự chất lượng cao tham gia quản trị và phát triển kinh doanh.

Đến hết năm 2025, VCBNeo ghi nhận mức lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ so với giai đoạn kéo dài nhiều năm trước đó.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng MB - cho biết, ngay sau thời điểm tiếp nhận, MB đã cử khoảng 200 nhân sự tham gia Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Ban điều hành MBV, đồng thời kiện toàn lại toàn bộ bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

MB đã hỗ trợ MBV hoàn thiện 20 hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu theo tiêu chuẩn cao về an toàn, bảo mật, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và phục vụ phát triển khách hàng. Việc Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (MBAMC) trực tiếp tham gia xử lý nợ xấu cũng giúp tỷ lệ nợ xấu tại MBV giảm mạnh từ khoảng 30% xuống còn 3%, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh ổn định hơn.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng của HDBank, thông tin Vikki Bank bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi. Ngân hàng số này hiện có hơn 1,3 triệu khách hàng mới và đẩy mạnh phát triển theo mô hình ngân hàng số.

Trước đó, VPBank công bố GPBank là ngân hàng chuyển giao bắt buộc đầu tiên có lãi chỉ sau 5 tháng được tiếp nhận.

Lãnh đạo VPBank kỳ vọng trong năm nay GPBank có thể đạt lợi nhuận khoảng 500 tỷ đồng, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tham gia đề án không nằm ở lợi nhuận ngắn hạn mà là mở rộng quy mô, với kỳ vọng tăng trưởng tín dụng 35% trong vòng 5 năm.