Cổ phiếu Đồ hộp Hạ Long (CAN) giảm sàn sau "biến" thịt lợn nhiễm bệnh

Giữa lúc thị trường chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu CAN của CTCP Đồ hộp Hạ long lại ngược dòng giảm về mức giá sàn 27.900 đồng/cp ngay từ đầu phiên 8/1. Cú sụt giảm mạnh đẩy giá cổ phiếu lùi sâu về đáy hơn 3 năm diễn ra ngay sau khi những thông tin tiêu cực về vụ việc 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phanh phui.

Cụ thể vào ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, xử lý 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi tuồn đến kho của đơn vị chuyên làm đồ hộp nổi tiếng tại thành phố. Nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (mã: CAN), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này đều đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Một số sản phẩm của Hạ Long Canfoco đang được bán trên thị trường

Cơ quan chức năng đã xác định, Công ty Đồ hộp Hạ Long đã tập kết hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi trong kho, trong đó có nhiều hộp thịt thành phẩm đã chế biến xong.

Ngay sau khi củng cố hồ sơ và chứng cứ, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số tang vật bao gồm hơn 120 tấn thịt nguyên liệu nhiễm bệnh và các sản phẩm đã đóng hộp được tổ chức tiêu hủy an toàn, đảm bảo không lây lan mầm bệnh ra môi trường.

Doanh thu duy trì hàng trăm tỷ đồng mỗi năm

Thành lập năm 1957 tại thành phố Hải Phòng với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long (Hạ Long Canfoco) là một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thực phẩm chế biến tại Việt Nam.﻿

Hạ Long Canfoco nổi tiếng với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate cột đèn Hải Phòng, pate gan, pate cá hồi, cá ngừ ngâm dầu, thịt hộp và trái cây đóng hộp.﻿

Trước vụ nhập 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, HẠ Long Canfoco được biết là doanh nghiệp giữ nhịp kinh doanh khá tích cực hàng năm, doanh thu có năm lên gần 900 tỷ đồng.

Kể từ giai đoạn năm 2020 đến nay, doanh thu thuần của CAN ghi nhận con số ấn tượng, dao động từ 700 tỷ đồng đến hơn 800 tỷ. Kỷ lục doanh thu được thiết lập vào năm 2021, mang về hơn 864 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 3/2025, doanh thu thuần của Đồ hộp Hạ Long đạt 170 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn giảm mạnh hơn mức giảm doanh thu giúp lãi gộp đạt 43 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Khấu trừ các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của công ty này ở mức 7,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 471 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ. Dù doanh số sụt giảm nhưng giá vốn hàng bán được tiết giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt 11 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 6 tỷ cùng kỳ.

Chào bán 5 triệu cổ phiếu tỷ lệ 1:1, xây nhà máy mới 166 tỷ

Ở một diễn biến liên quan, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2025, Đồ hộp Hạ Long đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Cụ thể, công ty sẽ phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới).

Mức giá chào bán được đề xuất là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với giá trị sổ sách (khoảng 29.944 đồng/cp tại thời điểm 30/6/2025) và giá thị trường trung bình gần nhất (khoảng 31.640 đồng/cp).

Tổng số tiền dự kiến huy động là 75 tỷ đồng. Trong đó, 50 tỷ đồng sẽ được rót trực tiếp vào việc xây dựng nhà máy mới và mua sắm thiết bị, 25 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động. Thời gian chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2026.

Trả lời lo ngại của cổ đông về rủi ro tài chính khi thực hiện dự án lớn, Ban lãnh đạo CAN cho biết đã phân tích kỹ lưỡng và tin tưởng dự án sẽ mang lại kết quả khả quan, đồng thời kêu gọi cổ đông tin tưởng giao quyền cho HĐQT để nỗ lực mang lại kết quả tốt nhất.﻿

Một trong những nội dung chính của Đại hội lần này là việc di dời nhà máy chế biến thực phẩm tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, theo ban lãnh đạo công ty, đây là nhiệm vụ cấp thiết "sống còn".



Nguyên nhân xuất phát từ Đồ án quy hoạch phân khu quận Ngô Quyền đến năm 2040 (được phê duyệt tháng 4/2025), khu đất công ty đang sử dụng đã được quy hoạch thành đất cây xanh công cộng và không gian vui chơi giải trí. Thực tế, từ năm 2023, công ty đã phải trả lại hơn 5.000m² cho thành phố.

Mặt khác, cổ đông CAN đã thông qua việc thuê lại lô đất rộng 20.000 m² (2ha) tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), phường Đông Hải, Hải Phòng. Thời hạn thuê đất kéo dài 34 năm, đến năm 2059 với tổng giá trị thuê dự kiến hơn 68 tỷ đồng.

Trên quỹ đất mới này, Đồ hộp Hạ Long sẽ triển khai Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp Hạ Long Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 166 tỷ đồng. Cơ cấu vốn bao gồm khoảng 83,7 tỷ đồng vốn tự có và hơn 82,2 tỷ đồng vốn vay tín dụng.﻿