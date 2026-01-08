Gia hạn thời gian chuyển cổ phiếu từ HNX sang HoSE đến cuối năm 2026

Bộ Tài chính vừa qua đã ban hành Thông tư số 139/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/12/2025.



Thông tư số 139/2025 tập trung điều chỉnh lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu nhằm bảo đảm tính đồng bộ, ổn định của thị trường chứng khoán và phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.

Trước đó, Thông tư số 57/2021 được ban hành nhằm cụ thể hóa Quyết định số 37/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và tổ chức hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX). Chủ trương này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo định hướng đó, các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh được sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa chức năng giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tại Thông tư số 139/2025, Bộ Tài chính điều chỉnh thời gian hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của các tổ chức niêm yết từ HNX sang HoSE chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026. Đồng thời, HoSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của các tổ chức niêm yết theo lộ trình quy định. So với quy định tại Thông tư số 69/2023, mốc thời gian nêu trên được lùi thêm 1 năm.

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình triển khai, một số mốc thời gian quy định tại Thông tư số 57/2021 và Thông tư số 69/2023 bộc lộ những điểm chưa thực sự phù hợp với năng lực hệ thống, yêu cầu chuyển giao kỹ thuật, cũng như mục tiêu giữ ổn định thị trường.



