Các quỹ hàng đầu thế giới ồ ạt mua bạc, ngân hàng Mỹ dự báo giá có thể tăng lên mức ngỡ ngàng

Sau một năm 2025 tăng giá đột biến gần 150%, bạc đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư kim loại quý toàn cầu.

Quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do “gã khổng lồ” BlackRock quản lý, đã chi gần 3,4 tỷ USD để mua bạc trong năm 2025. Cùng đà tăng giá bạc, quy mô tài sản quản lý của SLV lên đến hơn 40 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Quỹ hiện đang nắm khoảng 518 triệu oz Bạc (16 nghìn tấn).

Một quỹ đầu tư lớn khác là Sprott Physical Silver Trust USD (PSLV) cũng mạnh tay mua thêm khoảng 28 triệu oz bạc (gần 900 tấn) trong năm 2025. Tính đến cuối năm 2025, quỹ đang nắm gần 209 triệu oz bạc (~6,5 nghìn tấn), tương đương quy mô tài sản hơn 17,3 tỷ USD. PSLV là một trong những quỹ bạc vật chất lớn nhất thế giới, đại diện cho triết lý “bạc thật” của Sprott Asset Management LP.

Sau giai đoạn tăng nóng, bạc đang có những biến động rất mạnh. Ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại tại Bank of America (BofA) cho rằng, bạc có thể hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có được lợi nhuận cao hơn và lịch sử cho thấy giá bạc có thể đạt đỉnh ở mức từ 135 đến 309 USD.

Ông Widmer lưu ý rằng tỷ lệ vàng/bạc hiện tại khoảng dưới 60 cho thấy bạc vẫn có thể vượt trội hơn vàng. Ông dẫn chứng mức thấp nhất trong 15 năm qua là 32 vào năm 2011 cho thấy giá bạc cao nhất là 135 USD, trong khi mức vàng/bạc thấp nhất năm 1980 là 14 cho thấy giá bạc là 309 USD/oz.

Thực tế, giá vàng cũng đang chững lại gần vùng đỉnh lịch sử dù quỹ đầu tư hàng đầu thế giới vẫn đang miệt mài mua vào. Tổng lượng vàng nắm giữ bởi các quỹ ETF trên toàn cầu hiện vào khoảng 4 nghìn tấn, ước tính khoảng 600 tỷ USD. Riêng quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Share đã mua thêm gần 200 tấn trong một năm trở lại đây, qua đó nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 1 nghìn tấn.

Xét theo khu vực, các quỹ đến từ Bắc Mỹ và Châu Âu vẫn nắm nhiều vàng nhất với khối lượng lần lượt khoảng 2 nghìn tấn và 1,4 nghìn tấn. Tuy nhiên, các quỹ Châu Á cũng đang nổi lên trở thành “tay chơi” đáng gờm khi liên tục mua mạnh để nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên gần gấp đôi thời điểm đầu năm ngoái.

Theo ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại tại Bank of America (BofA), nhu cầu đầu tư, đặc biệt từ các nhà đầu tư cá nhân đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, với dòng vốn chảy vào các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng tính đến thời điểm hiện tại đạt mức cao nhất kể từ năm 2020.

Tuy nhiên, Widmer cho biết vẫn còn một phân khúc quan trọng phần lớn đã bỏ qua thị trường vàng, và điều đó có thể thay đổi trong năm mới. Ông lưu ý rằng kim loại quý này hiện chiếm khoảng 4% tổng thị trường tài chính, nhưng trong lĩnh vực đầu tư chuyên nghiệp, các nhà đầu tư có tài sản ròng cao chỉ nắm giữ 0,5% tài sản của họ bằng vàng.

Dòng vốn ETF là một trong những động lực thúc đẩy giá vàng tăng 65% trong năm 2025 và xu hướng này chưa có dấu hiệu đảo chiều. Chuyên gia của BofA cho rằng các đợt tăng giá vàng thường chỉ đạt đỉnh khi các yếu tố thúc đẩy ban đầu giảm dần, chứ không kết thúc chỉ đơn giản vì giá tăng.

“Tôi đã từng nhấn mạnh rằng thị trường vàng đã bị mua quá mức. Nhưng thực tế là vẫn còn chưa được đầu tư đủ,” ông nói. “Vẫn còn rất nhiều dư địa cho vàng như một công cụ đa dạng hóa trong danh mục đầu tư”. Widmer nói thêm rằng ông không thấy môi trường tăng giá sẽ kết thúc sớm. BoA dự kiến giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Widmer nói thêm rằng sự tăng giá mạnh của vàng trong năm 2025 có nghĩa là một số nhà quản lý danh mục đầu tư sẽ khó có thể bỏ qua nó trong năm mới. “Chỉ cần nhìn vào các chỉ số chuẩn, vàng là một trong những tài sản hoạt động tốt nhất trong vài năm qua,” ông nói.

“Điều chúng ta thường nghe là ‘vàng là một tài sản không sinh lời; tốn kém khi nắm giữ nó; bạn không kiếm được tiền từ nó, vậy thì nắm giữ nó để làm gì?’ Nhưng chỉ xét từ góc độ đầu tư thuần túy, vàng thực sự có thể đóng góp tốt vào danh mục đầu tư. Tôi nghĩ rằng các con số đã nói lên tất cả”, chuyên gia BofA nhấn mạnh.

Không chỉ các nhà đầu tư cá nhân được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa hơn nữa sang vàng. Widmer dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng ngay cả khi dự trữ chính thức đạt mức kỷ lục vào năm 2025. Vàng hiện chiếm trung bình khoảng 15% tổng dự trữ của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, mô hình của ông cho thấy rằng dự trữ sẽ được tối ưu hóa hoàn toàn với tỷ lệ phân bổ vàng trung bình khoảng 30%.

Một yếu tố nữa có thể thúc đẩy một đợt chuyển hướng đầu tư sang vàng là chính sách tiền tệ của Mỹ trong năm 2026. Widmer lưu ý rằng mô hình của ông cho thấy trong một chu kỳ nới lỏng – khi lạm phát trên 2% – giá vàng đã tăng trung bình 13%. “Bạn thậm chí không cần phải thấy các đợt cắt giảm lãi suất tại mọi cuộc họp,” ông nói.