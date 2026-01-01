Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch một công ty bất động sản và mẹ ruột bị bán giải chấp 1,23 triệu cổ phiếu

08-01-2026 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường và mẹ ruột bị công ty chứng khoán bán giải 1,23 triệu cổ phiếu DIG ngay những ngày đầu năm 2026.

Công ty CP Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc cổ phiếu DIG của lãnh đạo doanh nghiệp bị công ty chứng khoán bán giải chấp.

- Ảnh 1.

Trụ sở của DIC Group

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIC Corp, đã bị bán giải chấp 1,072 triệu cổ phiếu DIG trong phiên giao dịch ngày 30-12-2025. Tiếp đó, ngày 5-1-2026, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ruột ông Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp thêm 163.200 cổ phiếu DIG.

Tổng cộng, hơn 1,23 triệu cổ phiếu DIG đã bị bán ra thị trường thông qua phương thức khớp lệnh do áp lực giải chấp.

Sau các giao dịch trên, tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT DIC Corp không biến động đáng kể và vẫn duy trì mức chi phối tại doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường hiện còn nắm giữ 67,474 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng 8,47% vốn điều lệ. Bà Lê Thị Hà Thành sở hữu 18,04 triệu cổ phiếu, tương đương 2,27%.

Tính chung, nhóm cổ đông có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đang nắm giữ 85,52 triệu cổ phiếu DIG, chiếm khoảng 10,74% vốn điều lệ của DIC Corp, trên tổng số hơn 796,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

