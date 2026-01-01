Công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC quý 4/2025: Lợi nhuận tăng đột biến gần 90% so với cùng kỳ, dư nợ margin "hạ nhiệt"

CTCP Chứng khoán MB (mã MBS) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2025, qua đó trở thành một trong những công ty chứng khoán đầu tiên hé lộ bức tranh kết quả kinh doanh quý cuối năm cũng như cả năm 2025.

Tính riêng trong quý 4/2025, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.016 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tại mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 178 tỷ đồng, giảm 18% so với quý 4/2024. Ngược lại, lãi từ cho vay và phải thu tăng mạnh 60%, đạt 429 tỷ đồng. Doanh thu môi giới cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 74% so với cùng kỳ, lên 229 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động trong quý 4/2025 được tiết giảm, đạt 310 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 21%, xuống 137 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 385 tỷ đồng, tăng mạnh 86% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 308 tỷ đồng, tăng 87% so với quý 4/2024.

Luỹ kế cả năm 2025, doanh thu hoạt động của MBS đạt 3.639 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả, lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.131 tỷ đồng, cũng tăng 52% so với cùng kỳ.

Năm 2025, công ty lên mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.370 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 40% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy MBS đã hoàn thành vượt gần 9% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Thời điểm cuối năm 2025, khoản mục FVTPL của MBS có giá trị thị trường hơn 3.104 tỷ đồng, tăng khoảng 400 tỷ so với thời điểm cuối quý 3. Đây chủ yếu là giấy tờ có giá khác (1.882 tỷ), trái phiếu (1.029 tỷ), cổ phiếu (148 tỷ) và chứng chỉ quỹ (45 tỷ).

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) có giá trị 6.461 tỷ, giảm khoảng 640 tỷ trong quý 4 vừa qua. Dư nợ cho vay margin và UTTB của MBS tại thời điểm 31/12/2025 đạt 15.041 tỷ, giảm gần 660 tỷ so với mức kỷ lục ghi nhận vào cuối quý 3 liền trước. Riêng dư nợ margin đạt 14.517 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu quý.