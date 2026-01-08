Thị phần môi giới của SSI trên HoSE lên cao nhất 22 quý

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm quý 4 và cả năm 2025. Theo đó, SSI ghi nhận quý thứ 5 liên tiếp tăng trưởng thị phần, đạt 12,50% trong quý 4/2025 – mức cao nhất trong 22 quý.

Tính chung cả năm 2025, thị phần môi giới của SSI đạt 11,53% cho cả năm 2025 – mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Điều này cho thấy năng lực của SSI trong việc duy trì và mở rộng thị phần trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Bên cạnh SSI, TCBS cũng vươn lên mạnh mẽ với thị phần 9% trong quý 4/2025, nới rộng khoảng cách so với tốp phía sau. VPBankS cũng có lần đầu tiên lọt top 10 thị phần môi giới trên HoSE. Ở chiều ngược lại, VPS dù vẫn dẫn đầu nhưng thị phần đã bị thu hẹp đáng kể xuống mức thấp nhất 19 quý.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, VN-Index đóng cửa tại 1.784,49 điểm, mức cao nhất trong 26 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính chung cả năm, chỉ số tăng 40,87%, đưa Việt Nam vào nhóm 10 thị trường chứng khoán có hiệu suất tốt nhất toàn cầu và top 3 khu vực châu Á.

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận mức tăng khoảng 33% so với năm 2024, phản ánh kỳ vọng trung và dài hạn của nhà đầu tư vào câu chuyện nâng hạng thị trường, lộ trình cải thiện cơ chế cho nhà đầu tư nước ngoài và sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh đó, cạnh tranh trên thị trường môi giới tiếp tục gia tăng, khi các công ty chứng khoán đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, hệ thống giao dịch, chất lượng dịch vụ và các “gói” giá trị tổng thể cho khách hàng. Nhiều công ty chứng khoán có lợi thế nhờ ngân hàng mẹ hậu thuẫn về nguồn lực.