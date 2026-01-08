Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK thẳng tay "xả" ròng hơn 300 tỷ đồng trong phiên 8/1

08-01-2026 - 20:05 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK thẳng tay "xả" ròng hơn 300 tỷ đồng trong phiên 8/1

Tự doanh CTCK bán ròng 483 tỷ trên HoSE.

Thị trường chứng khoán tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên 8/1, hướng đến vùng giá 1.900 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn. Áp lực bán bắt đầu gia tăng mạnh trong phiên chiều, do đó đóng cửa VNINDEX giảm -6,02 điểm (-0,32%) về mức 1.855,56 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 568 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 483 tỷ trên HoSE.

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK thẳng tay "xả" ròng hơn 300 tỷ đồng trong phiên 8/1- Ảnh 1.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -302 tỷ đồng, tiếp theo là VTP (-113 tỷ), STB (-107 tỷ), ACB (-96 tỷ) và MBB (-26 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như NT2 (-25 tỷ), SSI (-23 tỷ), CTG (-21 tỷ), PVD (-14 tỷ) và GVR (-14 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 55 tỷ đồng, theo sau là HPG (48 tỷ), E1VFVN30 (34 tỷ), MCH (32 tỷ), VCB (23 tỷ), MSN (19 tỷ), CTR (15 tỷ), FPT (15 tỷ), DGC (10 tỷ) và TCX (10 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Cá mập" Pyn Elite Fund: Không nắm giữ VIC khiến hiệu suất đầu tư 2025 suy giảm

"Cá mập" Pyn Elite Fund: Không nắm giữ VIC khiến hiệu suất đầu tư 2025 suy giảm Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam tăng gần 200 điểm kể từ khi ông Nguyễn Duy Hưng "hô" đáy

Chứng khoán Việt Nam tăng gần 200 điểm kể từ khi ông Nguyễn Duy Hưng "hô" đáy Nổi bật

Chứng khoán ngày 8/1: VCB tím trần, VN-Index điều chỉnh

Chứng khoán ngày 8/1: VCB tím trần, VN-Index điều chỉnh

17:25 , 08/01/2026
Hai công ty con của Novaland tất toán hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Hai công ty con của Novaland tất toán hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu

16:51 , 08/01/2026
Đồ hộp Hạ Long đảo chiều lợi nhuận, sắp xây dựng nhà máy mới

Đồ hộp Hạ Long đảo chiều lợi nhuận, sắp xây dựng nhà máy mới

16:49 , 08/01/2026
Khối ngoại tranh thủ "tung" gần 600 tỷ đồng mua ròng trong phiên thị trường đảo chiều, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Khối ngoại tranh thủ "tung" gần 600 tỷ đồng mua ròng trong phiên thị trường đảo chiều, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

15:45 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên