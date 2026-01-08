Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK thẳng tay "xả" ròng hơn 300 tỷ đồng trong phiên 8/1

Thị trường chứng khoán tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên 8/1, hướng đến vùng giá 1.900 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn. Áp lực bán bắt đầu gia tăng mạnh trong phiên chiều, do đó đóng cửa VNINDEX giảm -6,02 điểm (-0,32%) về mức 1.855,56 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 568 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 483 tỷ trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -302 tỷ đồng, tiếp theo là VTP (-113 tỷ), STB (-107 tỷ), ACB (-96 tỷ) và MBB (-26 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như NT2 (-25 tỷ), SSI (-23 tỷ), CTG (-21 tỷ), PVD (-14 tỷ) và GVR (-14 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 55 tỷ đồng, theo sau là HPG (48 tỷ), E1VFVN30 (34 tỷ), MCH (32 tỷ), VCB (23 tỷ), MSN (19 tỷ), CTR (15 tỷ), FPT (15 tỷ), DGC (10 tỷ) và TCX (10 tỷ đồng).