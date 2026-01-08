Đồ hộp Hạ Long đảo chiều lợi nhuận, sắp xây dựng nhà máy mới

Đồ hộp Hạ Long nói gì về lùm xùm thịt heo bệnh

Ngày 8/1, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, mã: CAN, sàn HNX) có công văn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến lùm xùm hơn 100 tấn thịt heo bệnh được tuồn vào kho của công ty này mà báo chí đã phản án.

Trong văn bản, Đồ hộp Hạ Long nêu, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ và khởi tố bị can đối với 09 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến việc thu mua thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, làm giả và hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ kiểm dịch để đưa lô nguyên liệu này vào lưu thông.

Đồ hộp Hạ Long khẳng định 09 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của Công ty.

Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Canfoco cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc (tháng 9/2025), công ty đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra;

Nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Đồ hộp Hạ Long xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Các sản phẩm của Công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ; Nhà máy của Công ty hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Một số sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long

Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Theo giới thiệu trên website, công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Halong Canfoco được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu...

Doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty đã hiện diện đầy đủ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Công ty hiện còn sở hữu 4 công ty thành viên là Công ty TNHH MTV thực phẩm Cột Đèn, Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Hạ Long - Đồng Tháp và Trường mầm non Hạ Long.

Có lãi trở lại, chuẩn bị di dời nhà máy

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, Halong Canfoco ghi nhận doanh thu thuần hơn 470 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ tiết giảm 17,2% giá vốn nên lợi nhuận gộp được cải thiện 18,5% lên mức 115 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 11 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ 6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, Đồ hộp Hạ Long đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu năm và vượt 10% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra cho năm 2025.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận hơn 344 tỷ đồng, tăng khoảng 56 tỷ đồng so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả tại cùng thời điểm là gần 187 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn giảm nhẹ còn gần 74 tỷ đồng, vay nợ dài hạn tăng mạnh lên 6 tỷ đồng.

Từ năm 2007 đến nay, công ty duy trì vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Ngày 11/12/2025, Đồ hộp Hạ Long đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 với nhiều nội dung quan trọng.

Điểm nhấn là kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 100 tỷ đồng.

Giá chào bán dự kiến ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá 29.000 đồng (sáng phiên 8/1/2026). Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến triển khai trong năm 2026, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Tổng số vốn thu về tối đa 75 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng dành cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp (42 tỷ đồng chi phí xây dựng, 8 tỷ đồng mua sắm thiết bị). Phần còn lại, 25 tỷ đồng, được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác.

Trụ sở Công ty Đồ hộp Hạ Long

ĐHĐCĐ cũng thông qua chủ trương di dời nhà máy ở số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đến năm 2040 được phê duyệt vào tháng 4/2025, khu đất này được chuyển đổi sang mục đích đất cây xanh công cộng, buộc công ty phải bàn giao lại mặt bằng.

Do đó, công ty đang triển khai thuê lô đất CN26-06 tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ để xây dựng nhà máy mới với diện tích 2ha. Thời hạn thuê đất 34 năm (đến năm 2059). Tổng mức đầu tư của dự án hơn 166 tỷ đồng, trong đó gần 84 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu. Dự án dự kiến khởi công quý II/2026.



