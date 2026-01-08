Hai công ty con của Novaland tất toán hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Bất động sản Unity sạch nợ trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity vừa qua đã công bố kết quả mua lại trái phiếu vào cuối năm 2025.

Theo đó, ngày 31/12/2025, Bất động sản Unity thực hiện tất toán 02 lô trái phiếu gồm: mã UNICH2124001 trị giá 415,9 tỷ đồng và mã UNICH2124001 trị giá 583,9 tỷ đồng.

Được biết, mã UNICH2124001 được phát hành ngày 14/10/2021, giá trị phát hành 416 tỷ đồng. Giá trị lưu hành trước khi được mua lại là 415,9 tỷ đồng. Trái phiếu này ban đầu có kỳ hạn 36 tháng, tuy nhiên được gia hạn thành 60 tháng, ngày đáo hạn sau điều chỉnh là 14/10/2026.

Tương tự, mã UNICH2124001 được phát hành ngày 4/11/2021, giá trị phát hành 484 tỷ đồng, giá trị lưu hành trước khi thực hiện mua lại là 583,9 tỷ đồng. Trái phiếu này ban đầu cũng có kỳ hạn 36 tháng và được kéo dài thành 60 tháng, ngày đáo hạn mới là 4/11/2026.

Theo công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với việc tất toán 02 lô trái phiếu này, Bất động sản Unity đã sạch nợ trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh, Bất động sản Unity báo lỗ sau thuế gần 95,9 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, đậm hơn khoản lỗ ròng gần 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Unity đang ở mức gần 2.722,2 tỷ đồng, giảm 6,7% so với kỳ trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 2.630 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm chỉ còn gần 91,8 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 18,4% so với kỳ trước, xuống còn hơn 3.230,5 tỷ đồng. Trong đó, không ghi nhận nợ vay từ ngân hàng, nợ phải trả khác hơn 2.230 tỷ đồng.

Về Bất động sản Unity, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 9/2016 với tên gọi Công ty Cổ phần Nova Hospitality, vốn điều lệ ban đầu là 50 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity là công ty con do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland, mã: NVL) sở hữu 99,98%.

Một góc dự án Novaworld Hồ Tràm

Hiện, Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Bùi Đạt Chương, em trai của ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch HĐQT của Novaland.

Bất động sản Unity là thành viên phụ trách phát triển các phân khu Morito và Happy Beach trong đại dự án Novaworld Hồ Tràm của Novaland, với quy mô lần lượt 21ha (227 sản phẩm) và hơn 40ha (hơn 300 căn) cùng hệ thống tiện ích du lịch - giải trí.

Chủ đầu tư Aqua City tất toán 1.100 tỷ đồng trái phiếu

Một công con khác của NVL cũng tất toán nợ trái phiếu vào cuối năm 2025. Cụ thể, ngày 31/12/2025, Công ty TNHH Thành phố Aqua đã thực hiện tất toán 02 lô trái phiếu gồm mã TPACH2124002 trị giá 500 tỷ đồng và mã TPACH2024003 trị giá 600 tỷ đồng.

Trong đó, mã TPACH2124002 được phát hành từ ngày 17/9/2021, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 36 tháng. Sau đó, doanh nghiệp được chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm 24 tháng, ngày đáo hạn mới là 17/9/2026.

Còn mã TPACH2024003 giá trị phát hành 600 tỷ đồng, được phát hành ngày 22/6/2020, kỳ hạn ban đầu là 48 tháng, sau đó được điều chỉnh thành 72 tháng, ngày đáo hạn mới là 22/6/2026.

Với việc tất toán 02 lô trái phiếu nói trên, Công ty TNHH Thành phố Aqua chỉ còn lưu hành duy nhất mã TPACH2125001, được phát hành từ ngày 17/9/2021, giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, ngày đáo hạn ban đầu là 17/9/2025.

Hồi tháng 9/2025, doanh nghiệp cũng đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận cho kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu mã TPACH2125001 thêm 24 tháng, tương đương ngày đáo hạn mới vào 17/9/2027.

Tính đến 30/9/2025, Thành phố Aqua là công ty con của Novaland với tỷ lệ quyền sở hữu là 50,98% và tỷ lệ biểu quyết 51%.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án khu đô thị Aqua City (hơn 110,5 ha) - một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Thành phố Aqua báo lỗ ròng hơn 70 tỷ đồng, thấp hơn mức 100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng lên mức 1.608 tỷ đồng bao gồm 845 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh lên 762 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm khoảng 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ còn 9.974 tỷ đồng và gấp 6,2 lần vốn chủ sở hữu.