Các CTCK đồng loạt “hô” VN-Index vượt 2.000 điểm, điều gì đang diễn ra?

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá của chứng khoán Việt Nam với bước ngoặt quan trọng mang tên nâng hạng. Sau "cú sốc" thuế quan hồi tháng 4, Sau "cú sốc" thuế quan hồi tháng 4, thị trường đã hồi phục ngoạn mục và có thời điểm chạm mốc 1.800 điểm với thanh khoản bùng nổ. Sự bứt phá này không chỉ đến từ kỳ vọng nâng hạng chính thức mà còn nhờ nội lực vững vàng của các doanh nghiệp niêm yết.

Bước sang năm 2026, nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục bứt phá với các mục tiêu đầy tham vọng trên ngưỡng 2.000 điểm. Đây được xem là giai đoạn bản lề cho một chu kỳ mới với nền tảng đến từ vĩ mô ổn định, cải cách chính sách, đầu tư công, nâng hạng thị trường và sự trưởng thành rõ nét của chính các doanh nghiệp niêm yết.

Tâm điểm của năm nay là sự kiện FTSE Russell đưa Việt Nam vào danh sách thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9, hứa hẹn thu hút hàng tỷ USD và thúc đẩy hội nhập tài chính toàn cầu. Sự cộng hưởng từ làn sóng IPO của các doanh nghiệp lớn cùng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và định giá hấp dẫn trong trung hạn cũng tạo ra sức hút mạnh mẽ cho thị trường vốn.

VNDirect tin rằng năm 2026 sẽ là năm bước ngoặc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc được FTSE chính thức nâng hạng vào T9/2026 cùng các thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng và những cải cách lớn sẽ đưa thị trường Việt Nam tiệm cận các thị trường phát triển trong khu vực. Các yếu tố này sẽ tạo thêm niềm tin và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn. Bên cạnh đó, các yếu tố tăng trưởng kinh tế nội địa vững chắc và dự báo lợi nhuận thị trường tăng trưởng tích cực sẽ giúp thị trường tăng trưởng vững vàng trong năm 2026. VN-Index đóng cửa tại 2.099 điểm, thị trường tăng 27,5%

Đồng quan điểm, SSI Research cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức khép lại giai đoạn tạo đáy để bước vào một chương mới đầy khởi sắc từ năm 2026. Đây là thời điểm thị trường chuyển mình sang trạng thái “bứt phá sau nâng hạng”, khi nỗ lực cải cách chính sách và quá trình hội nhập toàn cầu hội tụ để mở ra một chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Sức hấp dẫn của thị trường được củng cố bởi định giá P/E hấp dẫn ở mức 14,5 lần, nhưng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp lại vượt trội hoàn toàn với con số 14,5%. Bước sang năm 2026, khi P/E dự phóng giảm xuống chỉ còn khoảng 12,7 lần (thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử 10 năm là 14 lần), SSI kỳ vọng VN-Index có thể lên mức 1.920 điểm.

Tương tự, Vietcap dự báo VN-Index năm 2026 có thể hướng tới cột mốc 2.033 điểm, tăng khoảng 17% so với năm 2025. Động lực chính thúc đẩy con số này là sự bùng nổ lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, với mức tăng trưởng EPS dự kiến đạt tới 19%. Đây là năm thứ hai liên tiếp lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng hai chữ số, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực sự phục hồi ổn định và bền vững.

Đáng chú ý, dù chỉ số tăng mạnh nhưng định giá thị trường vẫn được đánh giá là hấp dẫn. Ngay cả khi VN-Index chạm mức mục tiêu 2.033 điểm, chỉ số P/E dự kiến cũng chỉ ở mức 14,4 lần, thấp hơn nhiều so với hiện tại. Điều này cho thấy đà tăng của thị trường dựa trên giá trị thực tế của doanh nghiệp chứ không chỉ là sự hưng phấn nhất thời, giúp nhà đầu tư yên tâm hơn về tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.

Cùng chung quan điểm tích cực, Chứng khoán An Bình (ABS) dự báo VN-Index năm 2026 sẽ tiếp tục vượt đỉnh năm 2025, hướng tới mục tiêu 1.940 điểm trong kịch bản thận trọng và có thể bứt phá lên vùng 2.040 – 2.188 điểm trong kịch bản tích cực.

Động lực chính đến từ sự cộng hưởng giữa kết quả kinh doanh khởi sắc của các doanh nghiệp và dòng tiền dồi dào trên thị trường. Bên cạnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, việc Việt Nam chính thức được FTSE nâng hạng lên Thị trường mới nổi sẽ là "ngòi nổ" giúp dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh mẽ, qua đó nâng tầm định giá cho toàn bộ thị trường.