Bộ Tài chính mở rộng quy đổi nhiều chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán

Với mục tiêu tạo cơ sở pháp lý để ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng của đội ngũ người hành nghề chứng khoán đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường và chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 135/2025/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2026 và thay thế Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính.



Thông tư số 135/2025/TT-BTC bao gồm 05 Chương 12 Điều, tập trung điều chỉnh 03 nhóm nội dung gồm: Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và chứng chỉ tương đương, Chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử và Tập huấn kiến thức cho người hành nghề chứng khoán.

Mở rộng các loại chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và tương đương

Thông tư số 135/2025/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thực hiện quy định tại điểm e khoản 73 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP theo hướng mở rộng sự tham gia của các cơ sở đào tạo chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.

Ngoài việc tiếp tục kế thừa các quy định về chứng chỉ tương đương tại Thông tư số 197/2015/TT-BTC, Thông tư số 135/2025/TT-BTC mở rộng quy định về việc các chứng chỉ quốc tế CIIA, CFA bậc II trở lên sẽ được quy đổi tương đương với Chứng chỉ Quản lý quỹ và tài sản, Chứng chỉ chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Đồng thời, Thông tư khắc phục hạn chế của Thông tư số 197/2015/TT-BTC khi quy định cụ thể các ngành đào tạo mà cá nhân được miễn tham gia các khóa học chuyên môn nhưng phải tham gia kiểm tra trình độ để được cấp chứng chỉ chuyên môn chứng khoán nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân trong quá trình triển khai thực tiễn.

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán giấy sang điện tử

Thông tư số 135/2025/TT-BTC quy định về việc UBCKNN triển khai cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán (CCHN) điện tử khi hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN đi vào hoạt động (dự kiến trong năm 2026). Kể từ thời gian này, UBCKNN không cấp CCHN bản giấy.

Để đảm bảo tiến trình chuyển đổi CCHN bản giấy sang bản điện tử thực hiện thông suốt và hiệu quả, Thông tư số 135/2025/TT-BTC cũng quy định các mốc thời hạn như sau:

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày UBCKNN ban hành hướng dẫn chuyển đổi, người được cấp CCHN và tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán phải có trách nhiệm chuyển đổi từ CCHN bản giấy đã cấp sang CCHN điện tử.

Quá thời hạn này, người được cấp CCHN chưa thực hiện chuyển đổi không được ghi nhận trên hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN trạng thái là "người hành nghề chứng khoán".

CCHN điện tử, thông tin quá trình hành nghề chứng khoán trên hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN là căn cứ để UBCKNN thực hiện quản lý, giám sát người được cấp CCHN.

Người được cấp CCHN chỉ được ghi nhận hành nghề chứng khoán khi hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán xác nhận trạng thái là "người hành nghề chứng khoán".

Người hành nghề chứng khoán phải tham gia tập huấn hàng năm

Thông tư số 135/2025/TT-BTC quy định thời gian bắt buộc mà người hành nghề phải tham gia tập huấn kiến thức hàng năm là tối thiểu 08 giờ.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc UBCKNN chủ trì, phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức tập huấn kiến thức. Trên cơ sở khung chương trình do UBCKNN ban hành trước ngày 31/12 hàng năm, đơn vị tổ chức tập huấn sẽ xây dựng tài liệu tập huấn kiến thức (có thể dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử) để triển khai tập huấn kiến thức dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Việc triển khai tổ chức tập huấn kiến thức theo hình thức trực tuyến để tạo thuận lợi tối đa cho người học, giúp giảm chi phí cũng như cho phép cá nhân hóa việc tiếp thu kiến thức phù hợp với định hướng phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân.

Đáng chú ý, Thông tư số 135/2025/TT-BTC quy định về việc công khai danh sách người hành nghề chứng khoán không hoàn thành yêu cầu tập huấn kiến thức hàng năm trên cổng thông tin điện tử và hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN. Đây là cơ sở để quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán, đảm bảo tăng cường tính tuân thủ các quy định về tập huấn kiến thức hàng năm.