Đồ hộp Hạ Long chính thức lên tiếng về vụ nhập 120 tấn heo bệnh về chế biến pate, thịt hộp

CTCP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco, mã CAN) vừa có văn bản báo cáo, giải trình liên quan đến nội dung phản ánh trên chương trình “Việt Nam hôm nay” và bản tin “Thời sự” – Kênh VTV1 phát sóng ngày 07/01/2026, xoay quanh vụ việc liên quan đến nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty.

Toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài﻿

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 9 đối tượng về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm, liên quan đến việc thu mua thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, làm giả và hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ kiểm dịch để đưa lô nguyên liệu này vào lưu thông.

Canfoco khẳng định, toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của Công ty. Canfoco là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Canfoco cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, Công ty nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly, tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Canfoco cũng tiến hành rà soát toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Theo đánh giá của Canfoco, đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Các sản phẩm của Công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ. Nhà máy của Canfoco hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục, tuân thủ đúng quy định pháp luật và không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Canfoco cho biết, việc công bố thông tin giải trình được thực hiện căn cứ điểm r khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC, theo đó công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố thông tin bất thường khi xảy ra các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh hoặc tình hình quản trị.

Trên tinh thần tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và đảm bảo minh bạch đối với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường, Canfoco thực hiện công văn giải trình nhằm làm rõ bản chất sự việc, mức độ ảnh hưởng thực tế cũng như các biện pháp xử lý đã và đang được triển khai.

Với gần 70 năm hình thành và phát triển, Canfoco khẳng định tiếp tục kiên định theo đuổi sứ mệnh cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường; tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng và quản trị rủi ro; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và công bố thông tin, đồng thời phối hợp đầy đủ với các cơ quan quản lý Nhà nước trong mọi trường hợp phát sinh.

Đưa tin trước đó Cụ thể vào ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, xử lý 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi tuồn đến kho của đơn vị chuyên làm đồ hộp nổi tiếng tại thành phố. Nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (mã: CAN), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này đều đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Cơ quan chức năng đã xác định, Công ty Đồ hộp Hạ Long đã tập kết hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi trong kho, trong đó có nhiều hộp thịt thành phẩm đã chế biến xong.

Ngay sau khi củng cố hồ sơ và chứng cứ, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số tang vật bao gồm hơn 120 tấn thịt nguyên liệu nhiễm bệnh và các sản phẩm đã đóng hộp được tổ chức tiêu hủy an toàn, đảm bảo không lây lan mầm bệnh ra môi trường.