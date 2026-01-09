Nông nghiệp Hòa Phát hoàn tất IPO 30 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lên 2.850 tỷ đồng

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 6/1/2026, Nông nghiệp Hòa Phát đã hoàn tất phân phối 30 triệu cổ phiếu cho 809 nhà đầu tư với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 1 và tháng 2/2026.

Trước đó, khi kết thúc thời hạn đăng ký vào ngày 15/12/2025, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận tổng khối lượng đăng ký mua lên tới 35,7 triệu cổ phiếu, vượt 19% so với lượng chào bán.

Do nhu cầu vượt cung, HPA đã thực hiện phân phối theo tỷ lệ quyền mua (pro rata) ở mức 83,941912% để đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Nguồn: Nông nghiệp Hòa Phát

Kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu ngày 5/1/2026, có 36.665 cổ phiếu mà nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không nộp tiền mua và 673 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn.

Theo Nghị quyết HĐQT số 01/2026/QĐ-HĐQT, toàn bộ số lượng 37.338 cổ phiếu dư này đã được phân phối lại cho CTCP Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI) với cùng mức giá 41.900 đồng/cổ phiếu.

Hoàn tất đợt IPO, Nông nghiệp Hòa Phát thu về 1.257 tỷ đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí, thu ròng gần 1.207 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng nâng vốn điều lệ từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng.

Cũng sau đợt phát hành lần này, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG, sàn HoSE) vẫn đang là cổ đông chi phối tại Nông nghiệp Hòa Phát với tổng số hơn 242,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 84,999%.

Mới đây, UBCKNN cũng đã có văn bản thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Nông nghiệp Hòa Phát.

Qua đó, UBCKNN đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) để thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu theo quy định.

Về Nông nghiệp Hòa Phát, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2016,hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm.

Sản phẩm chủ lực gồm thức ăn chăn nuôi nhãn hiệu HP Feed, BigBoss; lợn giống và lợn thương phẩm; bò thịt Úc; và trứng gà sạch. Công ty vận hành theo mô hình chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn đến trang trại, có trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Về thị phần, Nông nghiệp Hòa Phát hiện nằm trong Top 10 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất Việt Nam, Top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất, dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch tại miền Bắc và bò Úc nguyên con.