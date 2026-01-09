Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

09-01-2026 - 09:56 AM | Thị trường chứng khoán

VPBankS lần đầu tiên vào top 10 thị phần môi giới HoSE

Sau gần 4 năm hoạt động dưới tên thương hiệu mới, VPBankS đã có lần đầu tiên vào top 10 thị phần môi giới HoSE và đứng ở vị trí thứ 9 trong quý IV/2025.

Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS - mã VPX) đã lần đầu lọt top 10 đơn vị có thị phần giá trị giao dịch môi giới cao nhất, chiếm 3,21% trong quý IV/2025.

Kết quả này đạt được khi VPBankS mới chỉ hoạt động dưới tên thương hiệu mới chưa tới 4 năm, trong khi tất cả doanh nghiệp còn lại thuộc top 10 thị phần đều đã có lịch sử hoạt động hơn một thập kỷ.

Đồng thời, VPBankS đã vươn lên vị trí top 6 đơn vị dẫn đầu về thị phần môi giới trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đạt 4,75%, cải thiện 4 bậc so với quý liền trước. Song song đó, công ty tiếp tục nằm trong top 10 về thị phần môi giới UPCoM và thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh.

Thị phần giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HoSE quý IV/2025. (Ảnh: HoSE).

Trước đó, VPBankS cũng đã ghi nhận hàng loạt cột mốc về thị phần môi giới và số lượng tài khoản chứng khoán. VPBankS lần đầu lọt top 10 đơn vị có doanh thu môi giới cao nhất, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính các công ty chứng khoán vào cuối quý III/2025. Giữa tháng 11, VPBankS đạt cột mốc 1 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương khoảng 10% số tài khoản tại thị trường Việt Nam.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về môi giới của VPBankS cũng được phản ánh qua kết quả hoạt động cho vay ký quỹ (margin). Theo cập nhật tại hội nghị nhà đầu tư vừa qua, dư nợ margin của VPBankS đã đạt 29.000 tỷ đồng vào cuối tháng 11 và tăng lên 32.000 tỷ đồng vào trung tuần tháng 12 - gấp hơn ba lần so với thời điểm đầu năm.

Theo chiến lược 5 năm giai đoạn 2026 – 2030, VPBankS hướng tới mục tiêu vị thế top 2 thị phần môi giới trên HoSE vào năm 2030, đồng thời dẫn đầu về cho vay margin, tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.

VPBankS cung cấp dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ quỹ, danh mục đầu tư mẫu, chứng quyền có bảo đảm… Với quy mô vốn chủ sở hữu nằm trong top đầu ngành chứng khoán, VPBankS sẵn sàng triển khai nhiều chính sách ưu đãi trong mảng cho vay margin với lãi suất cạnh tranh và hạn mức lớn.

Ngày 12/11, VPBankS hoàn tất thương vụ IPO kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng, nâng vốn chủ sở hữu lên gần 33.000 tỷ đồng. Sau đó chưa đầy 30 ngày, công ty đã đưa 1,875 tỷ cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên HoSE. Thương vụ IPO kỷ lục giúp VPBankS cải thiện nền tảng vốn, qua đó thúc đẩy những mảng kinh doanh chủ chốt như cho vay margin hay ngân hàng đầu tư.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

