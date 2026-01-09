Lần đầu tiên CEO Searefico (SRF) xuống tiền gom cổ phiếu

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ khi trở thành Tân Tổng Giám đốc SRF từ 9/9/2024 tới nay, đây là lần đầu tiên ông Khoa Đăng đã mua vào 200.000 cổ phiếu. Trước đó, ông không sở hữu cổ phần nào tại SRF.

Đây là lần đầu tiên ông Khoa Đăng sở hữu vốn kể từ khi nhậm chức vào ngày 9/9/2024, cho thấy sự cam kết gắn bó lâu dài của người điều hành cao nhất trong bối cảnh các con số tài chính đang chịu áp lực ngắn hạn.

Để giải mã tín hiệu này, nhà đầu tư cần nhìn nhận thấu đáo đặc thù của ngành xây lắp kỹ thuật cao, nơi báo cáo tài chính thường phản ánh sự lệch pha giữa dòng tiền và lợi nhuận theo từng giai đoạn dự án. Tại Searefico, dữ liệu chín tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 730,36 tỷ đồng (tăng 5,6%) và lợi nhuận sau thuế đạt 6,46 tỷ đồng (tăng thêm 4,89 tỷ đồng so với cùng kỳ) cho thấy một xu hướng phục hồi rõ nét, bất chấp những thách thức về dòng tiền kinh doanh âm 177,6 tỷ đồng.

Con số dòng tiền âm này thực tế phản ánh nhịp độ triển khai dồn dập của các dự án trọng điểm khi doanh thu Quý III/2025 tăng trưởng tới 51,3%. Trong ngành xây dựng, khi quy mô backlog đạt mức kỷ lục gần 2.300 tỷ đồng, doanh nghiệp buộc phải tạm ứng nguồn vốn lưu động lớn để nhập thiết bị và chi trả nhân công. Việc duy trì dòng tiền đầu tư dương 78,2 tỷ đồng cùng dòng tiền tài chính dương 79,1 tỷ đồng cho thấy sự chủ động trong điều tiết nguồn lực để vận hành khối lượng công việc khổng lồ này, chuẩn bị cho bước ngoặt về thu tiền khi các cột mốc nghiệm thu hoàn thành.

Mặc dù lũy kế chín tháng mới đạt 16,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm (6,46 tỷ đồng trên kế hoạch 39 tỷ đồng), nhưng đây là đặc thù "về đích muộn" thường thấy của các doanh nghiệp tổng thầu. Lợi nhuận từ các hợp đồng quy mô lớn thường chỉ được ghi nhận tập trung vào giai đoạn quyết toán cuối cùng thay vì dàn trải theo thời gian. Với khoảng 300 tỷ đồng từ 09 dự án đang trong giai đoạn quyết toán ngay cuối năm 2025, áp lực về chỉ số lợi nhuận dự kiến sẽ được giải tỏa đáng kể khi các khoản thu này chính thức được hạch toán vào báo cáo tài chính kỳ tới.

Sự sụt giảm nhẹ của biên lợi nhuận gộp từ 9,1% xuống 8,5% phần lớn đến từ gánh nặng chi phí tài chính tăng 50,3% (tương ứng tăng thêm 4,25 tỷ đồng). Sự gia tăng này không đơn thuần phục vụ vốn lưu động mà còn là khoản đầu tư chiến lược vào hệ thống công nghệ quản lý và mô hình thông tin xây dựng. Việc chấp nhận chi phí tài chính ở hiện tại giúp tối ưu hóa quy trình thực thi, giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và lãng phí vật tư. Nền tảng công nghệ này sẽ đóng vai trò bảo vệ biên lợi nhuận ở mức cao cho các dự án mới với kỳ vọng đạt tỷ suất lợi nhuận gộp 45-50%.

Sự đồng hành của lãnh đạo cấp cao thông qua giao dịch mua vào cổ phiếu là một tín hiệu về vùng định giá hấp dẫn so với triển vọng phục hồi. Khi chu kỳ thanh toán các dự án lớn trong danh mục backlog 2.300 tỷ đồng hoàn tất, bức tranh tài chính sẽ nhanh chóng lấy lại sự cân bằng. Đối với các nhà đầu tư giá trị, việc nhìn nhận thấu đáo bản chất của dòng tiền cùng tiềm năng từ phân khúc kho tự động sẽ mở ra một tầm nhìn dài hạn và tin cậy hơn về giá trị thực của SRF.

