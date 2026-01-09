Dabaco kỳ vọng lãi sau thuế hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2026

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, MCK: DBC, sàn HoSE) vừa công bố một số vấn đề được thông qua tại Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 của HĐQT công ty.

Theo đó, Dabaco đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) dự kiến đạt 29.311 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.261 tỷ đồng. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp dự kiến mang về 1.117 tỷ đồng lợi nhuận.

HĐQT của Dabaco giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc công ty tổ chức sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo, độc lập, tự chủ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Ảnh minh họa

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt nêu trên và nhu cầu vốn đầu tư của công ty, HĐQT nhất trí thông qua việc Dabaco vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 và đầu tư xây dựng.

Cụ thể, tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính do HĐQT quyết định căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế nhằm đảm bảo đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các dự án.

Đồng thời, đồng ý cầm cố, thế chấp các tài sản hiện có của công ty và các đơn vị thành viên tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính để đảm bảo cho các hạn mức vay vốn nêu trên.

Bên cạnh đó, Dabaco còn thông qua việc bảo lãnh cho các công ty con vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư của các đơn vị năm 2026.

Cuối cùng, Dabaco nhất trí thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP năm 2024 để thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”.

Theo đó, doanh nghiệp điều chỉnh mục đích số tiền 66 tỷ đồng từ vốn lưu động sang vốn đầu tư tài sản cố định để thực hiện dự án nêu trên. Thời gian sử dụng vốn dự kiến xong trước ngày 30/6/2026.