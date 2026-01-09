Từng hợp tác với Vingroup, Tập đoàn số 1 TG trong lĩnh vực 100 tỷ USD vừa thành lập 2 trung tâm ở VN

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hai Trung tâm. Ảnh: VGP

Lĩnh vực này là trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin).

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Dassault Systèmes (Tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu thế giới của Pháp), Trung tâm Xuất sắc (COE) về bản sao số và trí tuệ nhân tạo; và Hội thảo "Nghị quyết 57: Từ nền tảng bản sao số đến phát triển các ngành công nghệ chiến lược".

Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của AI và Digital Twin, các quốc gia và tập đoàn công nghệ hàng đầu đều coi đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đáng chú ý, AI và Digital Twin đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ, bán dẫn, năng lượng, y sinh, nhà máy thông minh và đô thị thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ nghiên cứu – phát triển, tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro. Trong xu thế đó, Dassault Systèmes – doanh nghiệp số 1 thế giới về in 3D, phần mềm kỹ thuật, và trải nghiệm bản sao kỹ thuật số cam kết đồng hành cùng Việt Nam qua việc khai trương Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số.

Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Digital Twin.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ: "Từ lâu, tôi đã ấp ủ mong muốn Việt Nam có trung tâm R&D như Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Dassault Systèmes, Trung tâm Xuất sắc về bản sao số và trí tuệ nhân tạo".

Theo Phó Thủ tướng, việc Tập đoàn Dassault Systèmes lựa chọn Việt Nam để đặt các Trung tâm R&D thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, đồng thời cũng mở ra không gian hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hơn nữa, các trung tâm này không chỉ phục vụ cho hoạt động R&D của riêng Dassault Systèmes mà còn góp phần đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam, từ đó góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò cầu nối và những đóng góp tích cực của Đại sứ quán Pháp và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, Viện nghiên cứu, tổ chức đổi mới sáng tạo hàng đầu của châu Âu trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Để đưa hai Trung tâm mới đi vào vận hành hiệu quả, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các bên, Phó Thủ tướng đề nghị Dassault Système tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động R&D tại Việt Nam, đồng thời phấn đấu có 1.000 kỹ sư chất lượng cao làm việc tại Trung tâm R&D của Tập đoàn tại Việt Nam vào năm 2030.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị kết nối các công ty trong mạng lưới của Tập đoàn mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trước mắt tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược; đồng thời hợp tác cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng mong muốn Dassault Système sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước để chuyển giao công nghệ, qua đó, từng bước đưa Việt Nam trở thành "cứ điểm" đầu tư của Tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Với Bộ Tài chính và NIC, Phó Thủ tướng đề nghị tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Dassault Systèmes nói riêng và các đối tác nước ngoài nói chung tham gia phát triển hạ tầng công nghệ tại Việt Nam, trong đó có hình thành và vận hành các trung tâm R&D, các trung tâm ươm tạo, phòng lab dùng chung... Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, kết nối với các tổ chức quốc tế, các Cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam để thúc đẩy các chương trình hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giữa các bên.

Về phía các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, nhất là Đại sứ quán Pháp và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan này tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, góp phần đưa Việt Nam tham gia thực chất, đóng góp tích cực hơn trong chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Thủ tướng khẳng định: "Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh; luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động hiệu quả, bền vững, lâu dài".

Hai trung tâm đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của VN

Phó Thủ tướng cùng các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khai trương hai Trung tâm tại Hà Nội.

Tại lễ khai trương hai trung tâm và hội thảo "Đổi mới sáng tạo 57: Từ nền tảng bản sao số đến phát triển các ngành công nghệ chiến lược", ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: "Sự hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes - doanh nghiệp hàng đầu thế giới về nền tảng bản sao số là mô hình hợp tác tiêu biểu, kết hợp hiệu quả giữa tầm nhìn chiến lược của Nhà nước, năng lực công nghệ hàng đầu thế giới của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số được khai trương hôm nay không chỉ là nơi nghiên cứu, phát triển công nghệ, mà còn là không gian đào tạo, ươm tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ, ứng dụng và sáng tạo các công nghệ chiến lược tiên tiến."

Về phía Tập đoàn Dassault Systèmes, ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn, Phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho biết: "Sự kiện ra mắt kép này được xây dựng dựa trên hơn 20 năm gắn kết của Dassault Systèmes với các doanh nghiệp, đối tác và giới học thuật Việt Nam, củng cố cam kết lâu dài của chúng tôi đối với quá trình chuyển đổi số và công nghiệp của Việt Nam. Cả hai sáng kiến hợp tác với NIC sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các kỹ sư có tay nghề cao, những người có thể thúc đẩy đổi mới tập trung vào ngành và hỗ trợ các ưu tiên công nghệ cao của quốc gia".

Lãnh đạo Tập đoàn Dassault Systèmes chia sẻ tại Hội thảo.

Theo lãnh đạo Dassault Systèmes, Digital Twin kết hợp với AI đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp các quốc gia và doanh nghiệp thiết kế, mô phỏng, tối ưu và vận hành các hệ thống phức tạp một cách bền vững. Do đó, việc xây dựng Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc tại Việt Nam không chỉ nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn hướng tới chuyển giao tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua sự hợp tác với NIC.

TS Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm NIC cho biết: "COE về Bản sao số và AI cùng Phòng Thí nghiệm Giải pháp công nghiệp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy các ưu tiên quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững."

Theo đó, Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và Bản sao số được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam dựa trên các công nghệ bản sao ảo của Dassault Systèmes. Ban đầu tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, COE sẽ mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn, vận tải và các mô hình di chuyển.

Đáng chú ý, trung tâm sẽ cho phép cả sinh viên và các chuyên gia trong ngành đạt được chứng nhận với các thực tiễn tốt nhất của ngành dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes. Cách tiếp cận lấy lực lượng lao động làm trung tâm này hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trong việc hướng tới đổi mới công nghiệp có giá trị cao hơn, cũng như tự chủ về công nghệ.

Tập đoàn công nghệ của Pháp là đối tác chiến lược của Vingroup

Dassault Systèmes là doanh nghiệp số 1 thế giới về in 3D, phần mềm kỹ thuật, và trải nghiệm bản sao kỹ thuật số. Ảnh: Capgemini

Dassault Systèmes là tập đoàn công nghệ toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ của nhân loại thông qua đổi mới sáng tạo. Từ năm 1981 đến nay, tập đoàn công nghệ của Pháp đã tiên phong phát triển các nền tảng thế giới ảo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng và cộng đồng xã hội. Trên thực tế, thông qua nền tảng 3DEXPERIENCE, hơn 370.000 khách hàng thuộc nhiều quy mô và lĩnh vực trên toàn cầu có thể kết nối, hợp tác và sáng tạo, qua đó phát triển các giải pháp đổi mới bền vững, tạo ra giá trị và tác động tích cực lâu dài cho nền kinh tế và xã hội.

Tại Việt Nam, Dassault Systèmes đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Vingroup để thúc đẩy chuyển đổi số vào tháng 12/2020. Theo thỏa thuận, Vingroup hợp tác với Dassault Systèmes để ứng dụng nền tảng 3DEXPERIENCE trong các lĩnh vực như chuyển đổi công nghiệp (VinFast và VinSmart) và chuyển đổi xây dựng (Vinhomes).

Theo dự báo được NIC, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) đưa ra trong báo cáo về Kinh tế AI Việt Nam, công bố giữa tháng 6/2025, AI sẽ trở thành phần cốt lõi trong nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2030 - 2040, khi có thể đóng góp đến 130 tỷ USD vào quy mô nền kinh tế.