Nhóm Viettel tưng bừng mở hội: Cổ phiếu đồng loạt tăng trần, vốn hóa Viettel Global chạm mốc 280 nghìn tỷ

09-01-2026 - 14:07 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu “họ” Viettel tăng bốc đầu trong bối cảnh tập đoàn mẹ Viettel vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với những con số ấn tượng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự bùng nổ của cổ phiếu “họ” Viettel. Cả 4 cổ phiếu nhóm này trên sàn là Viettel Global (VGI), Viettel Post (VTP), Viettel Construction (CTR) và Thiết kế Viettel (VTK) đều tăng kịch trần, thậm chí “trắng bên bán”.

Trong nhóm Viettel, cổ phiếu VGI có mức tăng ấn tượng nhất từ đầu năm 2026, với gần 30%. Vốn hóa thị trường của Viettel Global cũng theo đó tăng vọt lên xấp xỉ 280 nghìn tỷ đồng, nằm trong top 5 toàn sàn chứng khoán. Trong khi đó, Viettel Post và Viettel Construction cũng đều có vốn hóa trên 10 nghìn tỷ đồng.

Cổ phiếu “họ” Viettel tăng bốc đầu trong bối cảnh tập đoàn mẹ Viettel vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với những con số ấn tượng. Trong đó, doanh thu hợp nhất của Viettel năm 2025 đạt 220,4 nghìn tỷđồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam.

Lợi nhuận trước thuế đạt 56,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40,9 nghìn tỷ đồng. Ở các thị trường nước ngoài, doanh thu của Viettel tăng trưởng 23,9%, là mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Trong 10 thị trường đầu tư nước ngoài, Viettel giữ vị trí là nhà mạng lớn nhất tại 7 nước gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti, Mozambique.

Bên cạnh đó, nhóm Viettel cũng tương tự như các doanh nghiệp nhà nước khác trên sàn còn được kỳ vọng sẽ có nhiều không gian phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Nghị quyết số 79-NQ/TW vừa được ban hành đã xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo, đồng thời đặt ra hệ thống chỉ tiêu định lượng chi tiết về vị thế quốc tế của các tập đoàn kinh tế và năng lực tài chính quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Điểm nhấn mang tính đột phá của Nghị quyết nằm ở hệ thống mục tiêu định lượng về quy mô doanh nghiệp. Cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và đặc biệt là từ 1 đến 3 doanh nghiệp nhà nước góp mặt trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045 – thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Nước – số lượng doanh nghiệp lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu dự kiến tăng lên 5, song hành cùng khoảng 60 doanh nghiệp trong Top 500 khu vực. Để đảm bảo chất lượng tăng trưởng, Nghị quyết đặt ra "chỉ tiêu cứng": 100% doanh nghiệp nhà nước thực hiện quản trị trên nền tảng số và 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị theo chuẩn mực quốc tế của OECD.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

