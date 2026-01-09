TCBS phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 30 tháng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, từ ngày 31/12/2025 đến 5/1/2026, TCBS đã phát hành 5.000 trái phiếu mã TCX12505 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/6/2028. Lãi suất kết hợp 8%/năm.

Theo công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 5 được công ty chứng khoán này phát hành trong năm 2025.

Trước đó, ngày 25/12/2025, TCBS đã phát hành 5.000 trái phiếu mã TCX12504, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 15 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 15/3/2027, lãi suất kết hợp 8%/năm.

Cũng trong tháng 12/2025, TCX liên tiếp tất toán các lô trái phiếu đến hạn. Cụ thể, ngày 29/12/2025, công ty chứng khoán này đã thanh toán gần 20 tỷ đồng tiền lãi và 500 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã TCXCH2425003. Được biết, trái phiếu này phát hành ngày 28/6/2024, kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 28/12/2025. Lãi suất kết hợp 7,92%/năm.

Trước đó, ngày 26/12/2025, TCBS đã thanh toán đúng hạn 14,3 tỷ đồng tiền lãi và toàn bộ 361,7 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã TCXCH2425002. Trái phiếu này được phát hành ngày 26/6/2024, giá trị phát hành 361,7 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng.

Trước nữa, ngày 15/12/2025, TCBS đã thanh toán đúng hạn 500 tỷ đồng tiền gốc và gần 20 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TCXCH2425001. Trái phiếu này có giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 14/6/2024 và hoàn tất phát hành vào ngày 10/7/2024, kỳ hạn 18 tháng.

Trong diễn biến liên quan, ngày 22/12/2025, TCBS công bố Nghị quyết số 012212/25/NQ-HĐQT-TCBS phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt với tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng.

Theo đó, TCBS dự kiến phát hành 30.000 trái phiếu thành 6 đợt với khối lượng mỗi đợt 500 trái phiếu, tương đương huy động 500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ quý IV/2025.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Giá chào bán bán 100 triệu đồng/trái phiếu.

Về lãi suất, đối với các trái phiếu đợt 1 và đợt 4, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,5%/năm.

Đối với các trái phiếu đợt 2, đợt 3, đợt 5 và đợt 6, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp tiếp theo sẽ áp dụng bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,7%/năm.