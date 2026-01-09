Nam Long điều chỉnh tài sản bảo đảm lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thay đổi tài sản bảo đảm trái phiếu mã NLGH2328001.

Theo đó, Nam Long thông qua việc giải chấp tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu mã NLGH2328001 là bất động sản tại thửa 7692, tờ bản đồ số 5, địa chỉ tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nam Long VCD.

Thay vào đó, Nam Long sử dụng tài sản khác làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu nêu trên là gần 27,9 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Southgate thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLIC) và Công ty TNHH Đầu tư Nam Phát Land- công ty con của NLIC. Giá trị tài sản bảo đảm được định giá tại quý III/2025 hơn 830 tỷ đồng.

Theo thông tin từ HNX, lô trái phiếu mã NLGH2328001 gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 28/9/2023, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2028.

Trong một diễn biến khác, mới đây Nam Long vừa công bố Nghị quyết về phê duyệt việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình tại Công ty TNHH Paragon Đại Phước.

Theo nội dung nghị quyết, tổng giá trị dự kiến của thương vụ chuyển nhượng là 312 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, Nam Long dự kiến sẽ nắm giữ 58,9% vốn điều lệ tại Paragon Đại Phước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Paragon Đại Phước đang là công ty liên doanh của Nam Long với tỷ lệ sở hữu và biểu quyết 50,53%. Đồng thời, tính đến ngày 30/9/2025, giá trị vốn đầu tư của Nam Long vào Paragon Đại Phước là hơn 1.058 tỷ đồng.

Được biết, hoạt động chính của Paragon Đại Phước là phát triển Khu Đô thị Nam Long Đại Phước trên quy mô diện tích 45 ha tại đảo Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, kết thúc đợt chào bán ngày 18/12/2025, Nam Long đã phân phối thành công hơn 100 triệu cổ phiếu, tương đương 99,9% tổng số lượng cổ phiếu đã đăng ký chào bán (hơn 100,1 triệu cổ phiếu).

Trong tổng khối lượng cổ phiếu đã phân phối, có hơn 97,1 triệu cổ phiếu được cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua trong giai đoạn từ ngày 27/10/2025 đến ngày 17/11/2025.

Bên cạnh đó, hơn 2,9 triệu cổ phiếu tiếp tục được nộp tiền mua trong thời gian từ ngày 15/12/2025 đến ngày 18/12/2025.

Kết thúc đợt chào bán, vẫn còn 97.500 cổ phiếu không được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 của Nam Long.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Nam Long tăng từ gần 3.851 tỷ đồng lên mức gần 4.851 tỷ đồng.

Với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Nam Long đã thu về gần 2.500,6 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Theo kế hoạch phát hành công bố trước đó, Nam Long sẽ dùng khoảng 640 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ tài chính; 1.597 tỷ đồng dành cho hoạt động đầu tư các dự án do Nam Long và công ty con sở hữu; 265 tỷ đồng còn lại được rót vào hai công ty chủ lực của tập đoàn là Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land và Công ty TNHH Nam Long Commercial Property.