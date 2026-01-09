Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam có thêm 2,6 triệu tài khoản chứng khoán năm 2025

09-01-2026 - 15:41 PM | Thị trường chứng khoán

Việt Nam có thêm 2,6 triệu tài khoản chứng khoán năm 2025

Tính đến cuối năm 2025, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 11,8 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số, qua đó hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2030.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 279.000 tài khoản trong tháng 12/2025. Con số này cao hơn 40.000 tài khoản so với tháng liền trước. Số lượng tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 141 tài khoản.

Luỹ kế cả năm 2025, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 2,6 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 12/2025, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 11,8 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số, qua đó hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2030.

Số lượng tài khoản chứng khoán tăng nhanh trong bối cảnh thị trường diễn biến tích cực. VN-Index tăng hơn 5,5% trong tháng 12 qua đó lập đỉnh mới. Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện đôi chút so với tháng trước đó với giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt trên 20.000 tỷ đồng/phiên.

Đáng chú ý, khối ngoại đã mua ròng trở lại. Mặc dù giá trị không lớn chỉ gần 2.100 tỷ trên HoSE nhưng đây vẫn là một tín hiệu tích cực với chứng khoán Việt Nam sau giai đoạn bán ròng triền miên trước đó. Xu hướng này đang được duy trì trong những ngày đầu năm 2026, mở ra kỳ vọng dòng vốn ngoại thực sự đảo chiều.

Điểm tích cực là số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoại tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng qua từng tháng. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 299 tài khoản trong tháng 12. Cá nhân tăng 287 tài khoản trong khi tổ chức tăng 12 tài khoản. Tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 50.188 tài khoản.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm Viettel tưng bừng mở hội: Cổ phiếu đồng loạt tăng trần, vốn hóa Viettel Global chạm mốc 280 nghìn tỷ

Nhóm Viettel tưng bừng mở hội: Cổ phiếu đồng loạt tăng trần, vốn hóa Viettel Global chạm mốc 280 nghìn tỷ Nổi bật

"Ba chữ cái" yêu thích của các Công ty chứng khoán năm 2026

"Ba chữ cái" yêu thích của các Công ty chứng khoán năm 2026 Nổi bật

Nam Long điều chỉnh tài sản bảo đảm lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Nam Long điều chỉnh tài sản bảo đảm lô trái phiếu 500 tỷ đồng

14:35 , 09/01/2026
KienlongBank chốt giá chào sàn HoSE

KienlongBank chốt giá chào sàn HoSE

14:26 , 09/01/2026
TCBS phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 30 tháng

TCBS phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 30 tháng

14:24 , 09/01/2026
Highlands Coffee phản ứng chậm khi bị réo tên trong vụ "đồ hộp Hạ Long"

Highlands Coffee phản ứng chậm khi bị réo tên trong vụ "đồ hộp Hạ Long"

12:47 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên