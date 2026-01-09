DNSE mở rộng thị phần môi giới chứng khoán phái sinh lên trên 24%

Như vậy, trong năm 2025, DNSE đã có bước nhảy vọt ở mảng phái sinh, một trong những mũi nhọn kinh doanh của công ty chứng khoán công nghệ này, chỉ sau 2,5 năm ra mắt sản phẩm phái sinh.

Một năm trước, hết Quý 4/2024, DNSE lần đầu tiên lọt Top 2 thị phần chứng khoán phái sinh HNX với 9,98% thị phần. Liên tục bứt tốc, tới Quý 4/2025, DNSE đã mở rộng thêm tới 14,28% thị phần.

DNSE liên tục mở rộng thị phần chứng khoán phái sinh, củng cố vị trí Top 2 thị phần

Thế mạnh về hệ thống công nghệ là một trong những lý do then chốt giúp DNSE nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần chứng khoán phái sinh. Hệ thống của DNSE có ưu thế về tốc độ xử lý lệnh nhanh, ổn định, thao tác đơn giản, cùng các tính năng cài đặt giao dịch tự động – chốt lời cắt lỗ tự động, cảnh báo lãi/lỗ…, đây là những công cụ hỗ trợ ưu việt, hiệu quả cho nhà đầu tư phái sinh.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE, DNSE hiện đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống giao dịch, trong đó trung tâm dữ liệu mới trị giá hơn 100 tỷ đặt tại TP. Hồ Chí Minh là một bước đi trong chiến lược dài hạn của công ty nhằm củng cố năng lực, tốc độ của hệ thống, nâng cao sức cạnh tranh trong tương lai.

DNSE củng cố mạnh mẽ vị trí Top 2 trong Bảng xếp hạng thị phần môi giới chứng khoán phái sinh 2025

Bên cạnh đó, DNSE cũng thu hút nhà đầu tư nhờ chuỗi những hoạt động xuyên suốt, kích thích sự phát triển của cộng đồng đầu tư chứng khoán phái sinh. Giải đấu “Lướt sóng Phái sinh” do DNSE tổ chức hơn 2 năm qua đã tạo nên một sân chơi thường kỳ hấp dẫn, tạo môi trường cạnh tranh thực tế, sôi động cho khách hàng.

“Live Battle - Lướt sóng Phái sinh”, giải thi đấu phái sinh trực tiếp lần đầu tiên trên thị trường

Kế thừa sức nóng từ cuộc thi Lướt sóng Phái sinh, mới đây, DNSE giới thiệu hình thức thi đấu “Live Battle”, được kỳ vọng sẽ mang đến sức hấp dẫn mới, khi người xem được trực tiếp theo dõi chiến thuật của các đấu thủ phái sinh trong phiên giao dịch.

Từng được DNSE giới thiệu lần đầu tiên tại sự kiện DNSE Future Tech Summit vào tháng 11/2025, hình thức thi đấu Live Battle đã tạo nên không khí giao dịch sôi động và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng nhà đầu tư.

Hình thức thi đấu phái sinh trưc tiếp từng được DNSE giới thiệu tại sự kiện DNSE Future Tech Summit vào tháng 11/2025

Giải đấu Live Battle - Lướt sóng Phái sinh sẽ diễn ra với tần suất một tháng một lần, mở màn vào 13h ngày 16/01/2026, hướng tới đêm chung kết trực tiếp tại sân khấu sự kiện thường niên DNSE Future Tech Summit, dự kiến tổ chức cuối năm 2026.

Với thể thức thi đấu theo thời gian giao dịch thực tế và được phát livestream trong 90 phút, xếp hạng dựa trên hiệu quả giao dịch trong phiên, phiên bản Live Battle 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên một “đấu trường” phái sinh sôi động, thu hút sự theo dõi của cộng đồng nhà đầu tư.

Đặc biệt, các đấu thủ Live Battle sẽ được lựa chọn từ những người chơi kỳ cựu của Võ đài phái sinh. Nhiều nhà đầu tư trong cộng đồng phái sinh của DNSE chia sẻ sự hào hứng với phiên bản Live Battle, bởi quan sát chiến thuật của các “cao thủ” khác ngay trong phiên sẽ là cơ hội để họ trải nghiệm những bài học thực tế về cách vận dụng chiến thuật, quản trị rủi ro, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh.

Song song, cuộc thi “Lướt sóng phái sinh” phiên bản thường kỳ với giải thưởng theo tuần, tháng vẫn tiếp tục được DNSE duy trì tổ chức, mang đến không khí cạnh tranh, trải nghiệm sôi nổi cho nhà đầu tư.

Không chỉ góp phần khuấy động cộng đồng nhà đầu tư, việc tổ chức các hoạt động gắn kết và phát triển cộng đồng phái sinh đầy sáng tạo cũng thể hiện nỗ lực của DNSE trong việc đẩy mạnh chiếm lĩnh thị phần mảng chứng khoán phái sinh, cũng như tận dụng thế mạnh công nghệ nhằm phát triển các định hướng kinh doanh cốt lõi.