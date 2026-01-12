Phấn đấu khởi công cao tốc Nha Trang – Đà Lạt vào 19/5/2026

Lo ngại nguy cơ dư thừa nhà ở tại Khánh Hòa

Sáng 12/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và xây dựng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, đến nay phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn đã vượt kế hoạch đề ra đến năm 2030. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại nguy cơ dư thừa cả nhà ở xã hội lẫn nhà ở thương mại nếu không kiểm soát chặt quy mô cấp phép.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Thành, trong trường hợp nhiều dự án nhà ở xã hội được phê duyệt nhưng số lượng người đủ điều kiện mua hạn chế, nhà đầu tư có thể xin chuyển đổi sang nhà ở thương mại. Việc này phát sinh vướng mắc pháp lý do nhà ở thương mại phải thực hiện đấu giá, đấu thầu, trong khi dự án ban đầu không triển khai theo quy trình đó. “Nếu tiếp tục cấp phép nhà ở thương mại, nguy cơ hình thành ‘đô thị ma’ và khủng hoảng thừa là hoàn toàn có thể xảy ra”, ông nói.

Liên quan các dự án tồn đọng, Khánh Hòa hiện có 246 dự án trong tổng số khoảng 3.000 dự án vướng mắc trên cả nước, với diện tích khoảng 7.740 ha và tổng vốn đăng ký gần 43.700 tỷ đồng. Việc tháo gỡ các dự án này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng và bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh cần xử lý thận trọng, tránh phát triển ồ ạt, gây lãng phí nguồn lực và mất cân đối cung – cầu.

Đối với hạ tầng giao thông, tỉnh kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ để bảo đảm tiến độ dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt . Theo Bí thư Tỉnh ủy, tuyến đường có ý nghĩa chiến lược trong kết nối vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa miền núi và ven biển xuống còn hơn một giờ. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo động lực thu hút du lịch, thúc đẩy logistics và phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời được kỳ vọng trở thành một trong những tuyến cao tốc đẹp nhất Việt Nam, nằm trong mạng lưới hơn 5.000km cao tốc toàn quốc.

Ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Về dự án Cảng hàng không Vân Phong , tổng vốn đầu tư khoảng 9.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương chiếm khoảng 23%, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Cảng dự kiến phục vụ 5–7 triệu lượt khách mỗi năm và là sân bay trên biển đầu tiên của Việt Nam. Tỉnh đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, kiến nghị Bộ Xây dựng sớm báo cáo Chính phủ bổ sung dự án vào quy hoạch mạng lưới cảng hàng không quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý, sau năm 2027, khi các cơ chế, chính sách đặc thù kết thúc và chưa chắc được gia hạn, Khánh Hòa có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng một số tiêu chí phát triển, đặc biệt là tiêu chí dân số. Điều này có thể ảnh hưởng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, tỉnh đề xuất đẩy nhanh công tác quy hoạch và phân bổ nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Phấn đấu khởi công cao tốc Nha Trang - Đà Lạt vào ngày 19/5/2026

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao kết quả mà Khánh Hòa đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, nhất là lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và hạ tầng đô thị. Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hạn chế điều chỉnh cục bộ, manh mún. Trong đó, cần ưu tiên quy hoạch không gian đô thị ven biển, đô thị sân bay và các hành lang kinh tế gắn với trục giao thông chiến lược.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Bộ Xây dựng giao các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong công tác thẩm định, hỗ trợ và tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét các đề xuất về cơ chế, chính sách và nguồn lực.

Riêng dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, Bộ trưởng đề nghị hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng sớm thống nhất đơn vị chủ quản để trình Thủ tướng quyết định, đồng thời yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam cử cán bộ hỗ trợ triển khai, phấn đấu khởi công vào ngày 19/5/2026.

Với dự án Cảng hàng không Vân Phong, Bộ trưởng đề nghị trong tháng 1/2026 hoàn tất toàn bộ hồ sơ để trình Chính phủ phê duyệt bổ sung vào mạng lưới cảng hàng không quốc gia, đồng thời nghiên cứu nâng cấp hệ thống cảng biển nhằm phục vụ du lịch, vận tải hàng hóa và thu hút thêm nhà đầu tư.

Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Khánh Hòa trong công tác quy hoạch đô thị, tạo nền tảng để địa phương sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.